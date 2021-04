È accaduto alla famosissima coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Un duo, il loro, da sempre un po’ spregiudicato e sui generis. Proprio l’ex protagonista dell’Inter, oggi al Psg, poche ore fa ha dato di che parlare ai sui 7 Milioni di follower. Questa volta i anche i suoi fan più sfegatati hanno avuto molto da ridire su di lui…

E pensare che Wanda Nara solitamente compie per lui dei gesti dolcissimi (e buonissimi): “Preparo per lui i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo e cerco di essere la migliore a letto…”. Beh, non c’è proprio che dire, Wanda Nara è più che dolce, scopriamo invece che cosa ha combinato Mauro Icardi. (Continua dopo le foto)















Mauro Icardi ha dato adito a tanti commenti sul suo conto, non proprio edificanti e derivati da una foto che lo vede vicino alla moglie Wanda Nara e al loro cane. Tutto normalissimo come sempre, se non fosse per le parole contenute nella didascalia della foto pubblicata su Instagram. Una frase che ha mandato in subbuglio gran parte dei suoi follower. (Continua dopo le foto)























Ma che cosa avrà mai scritto Mauro Icardi di così tanto brutto? Nella sua lingua madre, ossia lo spagnolo, il calciatore argentino ha scritto senza alcun giro di parole: “Mi Perro y mi Perra”. Il suo gesto d’affetto si è così immediatamente tramutato in una frase di pessimo gusto. Resta impattante anche tradotta letteralmente in italiano: “Il mio cane e la mia cagna”. In tanti hanno inforcato le sue difese, ma con scarsissimi risultati. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Μαυʀɸ Iϲαʀδι (@mauroicardi)

Lo scivolone di Mauro Icardi, quasi sicuramente non volontario, gli si è quindi rivoltato contro. Il bomber si sarà dimenticato di avere un profilo Instagram che conta quasi 7 milioni di fan. Anche la consorte Wanda Nara non è da meno, all’attivo lei ha 7 milioni e mezzo di follower, alla fine della storia era inevitabile che qualcuno si accorgesse di questa assurda scivolata.

