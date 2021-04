Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga formano una delle coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip. Un amore nato durante le ultime settimane di permanenza nel reality di Alfonso Signorini ma che, contrariamente a quanto pensavano in molti, si è subito cementato fuori.

Appena usciti dalla Casa, l’attrice siciliana e il figlio di Walter Zenga hanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa di Andrea a Milano, come non mancano di far vedere ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. E ora Rosalinda, ospite insieme a Zenga a Casa Chi, ha voluto spiegare come stanno andando realmente le cose tra loro. (Continua a leggere dopo la foto)















“È una bella prova. È molto coraggioso, convivere con me non è semplice”, ha detto l’attrice che ha poi confidato di essere molto precisa e ordinata, cosa che non si sposa alla perfezione con il suo compagno che al contrario è più disordinato. C’è poi da dire che questa convivenza arriva in un periodo storico molto particolare e delicato che può mettere a dura prova la resistenza di una coppia. (Continua a leggere dopo la foto)















Ciò nonostante sembra che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga se la stiano cavando più che bene sotto lo stesso tetto. Nel corso della chiacchierata a Casa Chi, sono entrambi apparsi molto sereni e hanno anche confermato che il loro rapporto fino ad ora non ha incontrato alcun ostacolo. La Cannavò ha anche rivelato che secondo lei il segreto del loro rapporto di coppia sta nel fatto di ritagliarsi i propri spazi, anche se si vive insieme. (Continua a leggere dopo le foto)











“Andrea mi accetta in tutto e per tutto, mi dà il mio spazio”, ha aggiunto Rosalinda. Che ha anche parlato di Dayane Mello. A quanto pare i rapporti tra le due sono ancora abbastanza tesi. Entrambe avevano dichiarato di essersi sentite e che prima o poi avrebbero chiarito di persona, ma questo chiarimento sembra sempre più lontano, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Dayane: “Sono state dette cose pesanti su di me e sulla mia relazione con Andrea. Non so cosa pensare”, ha concluso l’attrice.

“Mi vuoi menare?”. Maurizio Costanzo show, lo scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette