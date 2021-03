Tra il cantante e la sua bellissima fidanzata è finita. La rottura è arrivata a un passo dal matrimonio. Ad annunciarlo è il diretto interessato che sui social ha raccontato come gli ultimi mesi siano stati molto difficili sia per lui che per lei che, di comune accordo, hanno deciso di prendere altre strade. Il 30enne, nel dettaglio, ha condiviso uno scatto con la sua ormai ex fidanzata e spiegato che la relazione amorosa con la collega è giunta al capolinea.

Tra le righe è facile leggere il dolore dell'artista spagnolo che, a quanto pare, sta soffrendo molto per questa rottura. Le ragioni di questo allontanamento tra i due cantanti sono misteriose. E dire che nel 2019 avevano annunciato il matrimonio fissato per l'estate 2020 ma la pandemia aveva cambiato i piani. Il loro amore è durato 5 anni, dal 2016 al 2021. Tanti i commenti arrivati sui social.















Parliamo di Alvaro Soler e Sofia Ellar. Questo è il teso del messaggio: "Carissima famiglia, in questi tempi surreali sia io che Sof volevamo comunicarvi che le nostre vite seguiranno strade diverse. La cosa più bella è che siamo ancora quei due che hanno spazzato casa, che si sono bruciati i capelli e si sono sostenuti in un mondo complesso che esiste dietro le quinte ei chilometri".















E ancora: "Poiché entrambi sappiamo che capisci cos'è l'amore dal rispetto e da ciò che stiamo vivendo in questo momento, non dobbiamo nemmeno dirti che abbiamo tutti i tuoi abbracci e il supporto per ciò che abbiamo sempre condiviso mille amori con te, e continueremo a condividere ciò che abbiamo vissuto e l'amore e l'affetto più puri. Ti amiamo, ci amiamo e continueremo a dare la migliore versione di noi stessi dentro e fuori dal palco. Queste righe saranno le uniche che condividiamo e ti chiediamo dal profondo del cuore di rispettarle ora e sempre ❤️".









Nato da padre tedesco e madre per metà spagnola Alvaro Soler è per metà belga, ha un fratello ed una sorella. A dieci anni si è trasferito a Tokyo con la famiglia, per motivi lavorativi del padre, dove ha frequentato una scuola tedesca ed ha poi iniziato a cantare con il karaoke. Il 7 settembre 2018 Soler ha pubblicato il secondo album in studio Mar de colores, anticipato a marzo da La cintura e promosso anche dal successivo singolo Ella. Il disco è stato in seguito ristampato in una versione estesa comprensiva anche di tre inediti, La libertad, Loca e Taro. Il 5 marzo 2021 il cantante è tornato sulle scene musicali con il singolo Magia, che anticipa l’uscita del suo terzo album, dal titolo omonimo, la cui uscita è prevista per il 9 luglio dello stesso anno

