Ignazio Moser è felicemente fidanzato con Cecilia Rodriguez. I due formano una meravigliosa coppia da quando si sono conosciuti nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Lui è sempre stata ed è una persona molto riservata sugli aspetti privati, ma c’è un componente della sua famiglia che ama praticamente alla follia. Tutti conosciamo benissimo suo padre, Francesco Moser, mentre la mamma è sconosciuta al pubblico. Invece con lei ha adesso un rapporto più che meraviglioso.

Nei giorni scorsi l’ex gieffino e la sua dolce metà sono stati criticati. La coppia balla scatenata in barca e a un certo punto Ignazio, attratto dal fondoschiena dell’argentina, non resiste: la sculaccia un paio di volte e poi sorride birichino. Lei commenta con un ironico ‘Questo è il mio fidanzato” e i commenti divertiti non sono tardati ad arrivare: “È un mix di simpatia, sfacciataggine e sana follia. Te lo sei scelto bene”, le scrivono i follower. Ma vediamo chi è la signora Moser. (Continua dopo la foto)















Nonostante il loro legame sia bellissimo, Ignazio Moser e sua madre, che si chiama Carla Merz, sono andati in contrasto. Proprio prima della partecipazione del giovane al ‘GF Vip’. Era stato lui stesso a riferire questo retroscena: “Inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato un mio equilibrio, hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente. L’unico consiglio che mi dà è quello di rimanere con i piedi decisamente ben saldi per terra”. (Continua dopo la foto)















La sua famiglia ha sempre voluto mantenere una privacy totale, dunque la sua presenza al reality show di Canale 5 poteva creare un po’ di problematiche. Invece così non è stato. A proposito della mamma Carla, si era vociferato in passato di una separazione tra lei e suo marito Francesco Moser. Queste indiscrezioni però non hanno mai trovato conferme ufficiali. La donna sarebbe ora felicissima della vita del figlio e avrebbe accolto con enorme entusiasmo Cecilia Rodriguez. (Continua dopo la foto)









Circa una settimana Ignazio Moser è rimasto vittima di un incidente al torneo di padel a Catania. Si sarebbe fatto male nel corso di una partita di questo torneo di padel a cui ha voluto prendere parte. Ignazio Moser ha condiviso alcune foto che lo hanno mostrato con un taglio all’altezza dell’arcata sopracciliare: “Dovreste vedere l’altro com’è finito”, ha scritto per ironizzare su quanto avvenuto.

