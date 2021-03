Serena Enardu, la brutta notizia su Instagram, sotto a una foto col figlio Tommaso. Dopo sua sorella Elga, che ha dato l’annuncio sempre a mezzo social poche ore fa, anche lei e Tommy sono risultati positivi al coronavirus. Al momento la ex tronista di Uomini e Donne e oggi influencer 44enne e suo figlio stanno piuttosto bene, hanno accusato lievi sintomi e sono in isolamento presso la loro abitazione in Sardegna.

Serena ha inoltre fatto sapere che si sottoporrà nuovamente al tampone subito dopo il giorno di Pasquetta, ovvero martedì 6 aprile, mentre Tommaso ripeterà il test due giorni dopo, giovedì 8 aprile. La speranza è quella di immunizzarsi rapidamente e senza complicazioni. "Marzo 2021: Io e Tommaso positivi al Covid. Supereremo anche questa amore mio", la didascalia del post di Serena.















Che aggiunge anche un ringraziamento verso tutti coloro che in questo momento le stanno inviando messaggi di sostegno e pronta guarigione. Il post relativo all'annuncio del contagio, dove Serena Enardu posa con il figlio, è stato subito commentatissimo. Anche Elga Enardu ha il coronavirus e tra le recenti Storie Instagram la moglie di Diego Daddi ha anche rivelato di non essere per nulla in gran forma.















Dopo essersi sottoposta al tampone, che purtroppo ha dato esito positivo, Elga ha iniziato ad avvertire i primi contraccolpi fisici. Adesso sta un po' meglio, ma ha dovuto fare i conti con dolori forti, che l'avevano fatta preoccupare. "Sono distrutta. Il Covid inizia a palesarsi. Mi sento fracassata, ho la febbre e dolori muscolari e alle ossa. Sono stata male male, adesso mi sto riprendendo. Cerco di reagire, è più forte di me, non posso farmi abbattere da questo malessere".









Anche a inizio anno Elga non era stata bene ed era finita in ospedale: “Il 2021 mi ha già messa a dura prova, e lo dico con cognizione di causa, per il semplice motivo che vi faccio vedere anche del brutto che mi accade, perché ritengo di dovervi rendere partecipi di quelle che sono situazioni non sempre frivole, leggere. Probabile che io abbia un’appendicite”, le sue parole.

