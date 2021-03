Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. La sua amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando aveva fatto sognare milioni di telespettatori, ma poi in seguito ad incomprensioni e litigi i loro rapporti si sono deteriorati e oggi non hanno quasi più contatti. In attesa di capire cosa potrà fare in futuro la conduttrice televisiva, ha rilasciato un’importante intervista a RTL 102.5. In particolare, ha deciso di intervenire nella trasmissione ‘Protagonisti’.

Durante la conversazione radiofonica ha confessato una vicenda negativa, accaduta recentemente. Le sue dichiarazioni hanno preoccupato i fan dell'ex gieffina, i quali sperano che il tutto possa rientrare nella norma al più presto. Un componente fondamentale della famiglia di Maria Teresa Ruta non è infatti in buone condizioni di salute. L'ex vippona ha spiegato cosa è successo. Ovviamente i presentatori del programma di RTL 102.5 hanno subito manifestato vicinanza.















Maria Teresa Ruta ha riferito che la sua carissima mamma non è stata bene. Ha raccontato tutto a Francesco Fredella e Gianni Simioli: "La mia mamma non sta molto bene. Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici, io e mio fratello". Lei si trova adesso proprio nella casa del genitore per tenerle compagnia. Poi la mamma di Guenda Goria ha mostrato un pupazzo in diretta generando sorpresa nei conduttori.















Maria Teresa Ruta ha fatto vedere un pupazzo dei Qui Quo Qua e Fredella ha detto: "Tua madre non ha cambiato nulla nella tua stanza? Praticamente è rimasta uguale". E lei ha poi affermato: "Da ragazza, quando avevo soltanto dieci anni ho fatto le ragnatele dell'uomo ragno". Alla domanda su quale oggetto porterà con sé ha precisato: "La mamma dice che la camera non si tocca". In conclusione, il conduttore l'ha ringraziata e le ha chiesto di salutare con affetto la madre.









Recentemente, su Stefania Orlando ha detto: “Visto che non ho avuto il tempo di rispondere oggi a Pomeriggio 5, lo faccio adesso! Tra me e Stefania non c’è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene. Proprio come ci siamo dette al telefono oggi”. Insomma pare proprio che tra le due sia ufficialmente il sereno. Non avevano avuto modo di sentirsi telefonicamente, ma ora la chiamata è arrivata anche per la gioia dei fan.

