“Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: la nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!!”. E poi, sempre sotto al post in cui annuncia la dolce attesa: “Ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi… oggi si festeggia!”.

La bellissima Paola Turani aspetta il primo figlio dal marito Ricky. La modella e fashion blogger bergamasca dà l’annuncio attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto che la ritrae insieme al marito e ai loro due cani. Nella lunga didascalia, Paola racconta di aver capito che insieme niente è impossibile e che possono superare tutto restando vicini. (Continua a leggere dopo la foto)















Ed ecco che quando meno te l’aspetti la vita può sorprendere, fa notare. Paola e il marito hanno atteso tanto l’arrivo di un figlio, come lei stessa fa sapere nell’annuncio sulla gravidanza: “Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora hanno avuto la conferma che l’amore può vincere su tutto “anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”. Paola Turani ha sognato per molto tempo questo momento e alla fine è arrivata la loro “gioia più grande e speciale”. Lei e Ricky, di professione imprenditore, fanno coppia da tempo. Si conoscono da molti anni, ma inizialmente entrambi erano impegnati in altre relazioni. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)



Poi, dopo essersi persi di vita, si sono ritrovati nel 2011 e non si sono più lasciati. Dopo un paio di mesi sono andati a convivere e, nel 2018, è arrivata da parte di Riccardo la proposta di matrimonio. Le nozze sono state celebrate il 5 luglio del 2019 a Desenzano del Garda con un rito civile alla presenza dei loro cani e ora, dopo tanta attesa, presto la loro bella famiglia si allargherà.

