L’intellettuale smilzo, ma simpatico e interessante? No, grazie. Se bastassero gli ultimi due fidanzati per tratteggiare l’identikit dell’uomo perfetto secondo Diletta Leotta non ci sarebbe alcun dubbio. La conduttrice catanese ha un debole per i fisici possenti e virili. Del resto, come darle torto. Di sicuro con uno come Can Yaman è meglio… lasciare sempre la precedenza, pure se hai il verde dalla tua parte.

Scherzi a parte, ormai la coppia più paparazzata del momento sembra veleggiare verso il matrimonio. Molti ancora non si fidano. Le malelingue parlano addirittura di una gran montatura per far soldi. Ma intanto dopo aver conosciuto la mamma di Diletta, la signora Ofelia Castorina, il bell'attore turco è volato con la sua fidanzata in Sicilia per conoscere anche papà Rori. Tutto a posto, dunque? Non proprio. Sapete chi si è rifatto vivo adesso? Bravi, avete indovinato.















Ora che tutto tra Diletta Leotta e Can Yaman sembra andare per il verso giusto rispunta fuori lui. Daniele Scardina, che di mestiere fa il pugile ed è conosciuto anche come 'King Toretto', ha parlato. La storia con la bionda presentatrice Dazn è durata un anno, finita l'estate scorsa e poi ripresa per poco tempo in autunno. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Daniele ha affermato: "È stata una storia bellissima, vera, eravamo complici in tutto, eravamo veri, è stato un bel periodo e io ero innamorato".















Daniele Scardina non serba alcun rancore, anzi. Sentite qua: "Ora non ci sentiamo più – dice l'ex compagno di Diletta Leotta a Verissimo – ma le voglio bene e la rispetto: è una grande donna". Il campione dei supermedi italiani oggi è single e si concentra su quello che deve fare sul ring: "Penso solo al mio percorso, però un giorno mi piacerebbe diventare papà: ho due nipotini che mi fanno impazzire".









Chissà se in cuor suo Daniele Scardina ha davvero dimenticato Diletta Leotta. Dalle sue parole traspare un legame tutt’altro che spezzato, anche se naturalmente ognuno fa la sua vita. Sulla storia d’amore tra la sua ex e l’attore e sex symbol Can Yaman, però, il pugile usa un tono conciliante: “Spero che sia felice”. Saranno davvero le ultime parole sulla loro storia? Intanto, nonostante il gossip gli avesse attribuito una relazione con una “non famosa, ma più bella, più alta, più giovane” di Diletta, lui afferma di essere single…

