Carmen Di Pietro è protagonista in televisione nel programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro’. Per lei dunque un’importante e interessante opportunità lavorativa in un momento delicatissimo per il mondo dello spettacolo e della televisione. La showgirl porta inoltre avanti anche la sua esperienza radiofonica, essendo conduttrice di ‘The Morning Show’ su Radio Globo. Ora ha rilasciato un’intervista nella quale ha anche toccato un argomento molto delicato, che riguarda la sfera privata.

Durante la sua conversazione con 'Nuovo Tv' ha comunque spaziato a 360 gradi. Infatti, si è soffermata su varie tematiche e si è confessata a cuore aperto. Ovviamente ha voluto dire la sua su questa avventura con Bonolis e Luca Laurenti ed ha anche rivelato qual è il sogno più bello che vorrebbe raggiungere. Ma si è parlato anche di sua figlia e in questo caso c'è stata molta serietà e preoccupazione da parte della donna, la quale ha svelato un particolare finora rimasto celato.















Al settimanale ha dunque detto cosa vorrebbe fare: "Mi piacerebbe tornare nella mia terra". Quando i suoi figli saranno autonomi, ha infatti intenzione di rivivere ciò che ha vissuto quando era soltanto una bambina. Tornare dunque in campagna. Poi spazio al suo giudizio su 'Avanti un altro': "Sono davvero orgogliosa di far parte del cast". Come anticipato ad inizio articolo, Carmen Di Pietro è però preoccupata per sua figlia perché teme di poterla mettere in difficoltà in futuro.















Carmen Di Pietro ha quindi affermato a 'Nuovo Tv' su di lei: "Sono terrorizzata per mia figlia. Il medico mi ha detto che se dovessi riavere il Covid potrei trasmetterle la malattia". Infatti in passato è stata contagiata dal Covid-19, ma poi è riuscita a superare quel bruttissimo momento. Ora però teme presumibilmente la reinfezione, a causa anche delle diverse varianti presenti sul territorio italiano. Quindi, serpeggia in lei un timore molto forte che non la lascia tranquilla.









Carmen Di Pietro si è beccata il coronavirus alcuni mesi fa e aveva parlato così della malattia: “Ho preso il Covid e mia figlia Carmelina piange perché lontana da me. Tutto per caso ho scoperto. Avevo una sciatalgia, un forte dolore alla gamba e il mio medico di famiglia mi ha consigliato un tampone. Mi sono chiesta: come mai? Il risultato è stato positivo. Non è una passeggiata questo virus”.

