Ilary Blasi colpisce ancora. La stupenda conduttrice tv, moglie come tutti sanno del ‘pupone’ Francesco Totti ha dimostrato negli ultimi anni di saperci fare. Come presentatrice, ovvio, e nel dirimere discussioni e polemiche spesso sopra le righe, come nelle recenti puntate dell’Isola dei Famosi. La stoccata ad Akash Kumar, il modello che si è rifiutato di proseguire il gioco dopo l’eliminazione, non è passata inosservata.

In molti, come Federica Panicucci, hanno spezzato una lancia in favore di Ilary. A lei sono arrivati da più parti i complimenti per la fermezza e il carattere dimostrati. Fermezza e carattere che, diciamocelo, nella vita servono eccome, vip o non vip. Per chi vive di spettacolo, poi, essere sempre al centro dell’attenzione e sotto lo sguardo indiscreto dei paparazzi non è sempre facile. Lei, però, è al di sopra di tutto. Vedere per credere. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle ultime settimane, tra il ritorno dell’Isola dei Famosi e il lancio della serie “Speravo de morì prima” sul marito, Ilary Blasi è ancora più al centro dell’attenzione. E i fotografi non la mollano un attimo. Neppure in stazione, dove la conduttrice arriva con trolley come una pendolare qualsiasi. Certo non è la prima volta, né sarà tantomeno l’ultima, che la vip si vede spuntar fuori quei binocoli dagli angoli più improbabili. Ma la sua reazione è da vera signora. (Continua a leggere dopo la foto)















Come se niente fosse, Ilary Blasi non degna i paparazzi neppure di uno sguardo. Figurarsi se una come lei scada nella sceneggiata tipo “E lasciatemi respirare!”. Niente affatto. Lei sa, e tira dritto per la sua strada. D’altra parte non avrebbe fatto tanta strada, e con lei il suo matrimonio e la sua vita privata, se non si fosse dotata negli anni di una spessa ‘corazza’. Brava Ilary, così si fa. Anche se le ultime notizie dai dati auditel non sono proprio da festeggiare… (Continua a leggere dopo la foto)









Un po’ inaspettatamente l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi è stata battuta da “Makari”, la fiction Rai con Claudio Gioè. Quest’ultima, infatti, ha conquistato 6 milioni e 451mila spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5, invece l’Isola si è fermata, per modo di dire, a 3 milioni e 394mila spettatori con uno share del 18.8%. Niente male, per carità. Ma si sa, il mondo dello spettacolo è spietato. Con o senza paparazzi.

“È successo ancora”. Ilary Blasi, pessima notizia. Si è saputo dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi