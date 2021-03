Si continua a parlare dell’intervista del principe Harry e di Meghan Markle a Oprah Winfrey. Le parole dell’ex attrice sono state delle bombe lanciate contro la famiglia reale. L’ex attrice ha detto di aver conosciuto “una famiglia di razzisti la cui preoccupazione era quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio. Non solo non ero protetta, ma erano disposti a mentire per proteggere altri membri della famiglia, e non erano disposti a dire la verità per proteggere me e mio marito. La famiglia reale non voleva che nostro figlio fosse principe. Non volevo più vivere, ho pensato al suicidio”.

Anche Harry non è stato per nulla tenero nei confronti del padre Carlo: "Ho avuto tre colloqui con mia nonna e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto? Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile. Speravo avrebbe fatto qualcosa di più per noi, vista l'esperienza complicata che ha vissuto con i tabloid".















Le parole di Meghan Markle hanno alzato un polverone di polemiche nei giorni successivi all'intervista ed è dovuto intervenire direttamente Buckingam Palace facendo sapere che "l'intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Maghan". Adesso si viene a sapere del gesto che ha fatto Meghan. L'ex attrice ha fatto una generosa donazione ad un ente che lavora per combattere povertà e razzismo a Nottingham.















Il direttore Sajid Mohammad ha svelato, in un post, di aver ricevuto una grande donazione da Meghan Markle a favore dei meno fortunati. La duchessa di Sussex gli ha semplicemente mandato una mail dai toni gentili e entusiastici per avvisarlo del contributo. Fino a questo momento non si è saputo nulla dell'azione di beneficienza per paura che la reputazione dell'associazione crollasse dopo l'intervista verità, ma ora il fondatore ha voluto dimostrarle solidarietà.









La scelta dell'associazione non sembra casuale. Anche perché tra le accuse rivolte da Meghan ai regnanti inglesi durante l'intervista ad Oprah Winfrey infatti, la più scioccante era stata proprio quella di razzismo. Secondo Harry e Meghan a palazzo c'erano persone preoccupate per il colore della pelle del piccolo Archie. Negli ultimi giorni la Regina Elisabetta ha nominato un "Responsabile della diversità" per fronteggiare i problemi razziali.

