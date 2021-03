Su Can Yaman e Diletta Leotta si è detto di tutto in queste settimane. Da una parte ci sono stati coloro che sono esplosi di gioia alla notizia e che sperano di vederli insieme per moltissimo tempo, dall’altra c’è stata una fazione che è convinta che sia tutta una finzione. I sentimenti dell’attore turco e della giornalista sportiva di Dazn non sarebbero veritieri e quindi avrebbero messo su questo teatrino per visibilità. Dopo tanto parlare ecco finalmente che sono uscite fuori voci ufficiali.

A rompere il silenzio intorno alla coppia ci ha pensato Can Yaman, che ha voluto rilasciare un'intervista a 'Vanity Fair'. La rivista ovviamente gli ha dedicato tutta la copertina e le domande del giornalista non potevano non vertere sulla sua chiacchieratissima relazione sentimentale. Ma si è anche soffermato su altri episodi che hanno segnato la sua vita, come i problemi economici della sua famiglia a causa di problemi lavorativi del padre. E su un'amicizia molto bella nata in passato.















Can Yaman ha riferito di aver incontrato questo amico molto importante e di aver fatto di tutto insieme a lui, fino a raggiungere la laurea e a diventare un avvocato. Ma ovviamente è quando si è parlato di Diletta Leotta che l'intervista si è fatta interessante. 'Vanity Fair' ha chiesto delucidazioni su questa storia d'amore che tanto sta facendo discutere in tutta Italia. E le parole proferite dal turco sono state molto chiare e puntano probabilmente a far cessare tutte le polemiche.















L'attore ha dunque affermato sulla conduttrice: "Il nostro è un amore leale, in cui mi assumo le responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa. Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l'istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa".









Can Yaman non ha quindi smentito del tutto la possibilità che si uniranno in matrimonio nel prossimo futuro. Ma per quanto riguarda la data, ha preferito glissare e non fornire ulteriori dettagli. Quando entrambi lo vorranno, avviseranno tutti i loro fan su questo incredibile traguardo. Chissà se dopo questa intervista gli scettici si saranno ricreduti o se le polemiche continueranno ancora.

