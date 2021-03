“Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. Sò che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie”.

"Public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay", come si legge sul suo sito, la showgirl e icona di Instagram e del trash in senso buono, non risponde alle cure e la notizia delle sue condizioni è presto circolata sui social, dove l'amico Angelo Mazzone è tornato dopo giorni di silenzio. Una decina di giorni fa era stata proprio lei a dare la notizia ai propri follower.















La showgirl e icona LGBTQ della Milano bene, amica di Christian De Sica, con il quale ha recitato nel film Amici come prima, Simona Ventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, aveva confessato di essere stata ricoverata dopo aver contratto il Covid e aveva chiesto a tutti i suoi follower di starle vicino. "Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura", aveva scritto Elenoire Ferruzzi sul suo account social.















"Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego però di non chiamarmi al cellulare, di non mandarmi messaggi su Whatsapp. – aveva concluso – Questo perché faccio molta fatica e non ho forze". Poi il silenzio, rotto solo oggi dall'amico Angelo Mazzone, che sui social ha confermato l'aggravarsi delle condizioni della Ferruzzi. "Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie".









Tantissimi i messaggi arrivati sui social. “Ti sono vicina forza, siamo con te guerriera”, scrive Giada De Blank, a cui fa eco Marco Carta: “Forza! Vedrai che riuscirai”. E ancora lo stilista Fausto Puglisi: “Forza Elenoire”, Francesca Cipriani, Roberto Farruggia, Giovanni Caccamo e tanti altri.

