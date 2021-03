C’è qualcosa che non torna con l’addio di Barbara D’Urso dalle fila dell’agenzia LaPresse Management. La showgirl campana ha interrotto la collaborazione professionale con l’azienda di Marco Durante (attualmente la D’Urso non si è ancora affidata a una nuova agenzia). Sui motivi che hanno portato Carmelita a prendere tale decisione, nelle scorse ore, sono trapelate alcune indiscrezioni. Indiscrezioni che hanno portato a un’altra big della tv italiana, Belen Rodriguez.

In tantissimi hanno però notato una strana coincidenza: Barbara ha lasciato LaPresse proprio nel periodo in cui nell'agenzia è approdata la modella argentina che, come è risaputo, con la D'Urso non ha un rapporto idilliaco, per usare un eufemismo. Tuttavia Dagospia rivela che l'arrivo a LaPresse della Rodriguez non c'entrerebbe con l'addio della presentatrice napoletana, come invece sostenuto da qualcuno. Il portale diretto da Roberto D'Agostino, infatti, afferma – dopo aver interpellato fonti dell'ambiente – che la scelta di Barbara di salutare l'agenzia di Marco Durante è stata presa mesi fa (anche se è stata formalizzata da poco).















Insomma, ben prima che la Rodriguez finisse a LaPresse, Al netto di ciò, restano da comprendere le cause che hanno spinto la d'Urso ad emigrare lontano da Durante. La modella sudamericana, dopo aver superato la fine del matrimonio con Stefano De Martino.























Ora Belen, come sappiamo, ha ritrovato serenità al fianco di Antonino Spinalbese, hair Stylist con il quale sta aspettando Luna Marie, il nome scelto per la figlia che Belen porta in grembo. L'argentina ha dichiarato in svariate interviste di vivere un momento magico, ricco di amore e serenità. Barbara invece è alle prese con la chiusura di Live – Non è la d'Urso. L'ultima puntata è andata in onda domenica 28 marzo.



Il fermo anticipato del talk sarà ‘colmato’ con l’allungamento di Domenica Live che già da Pasqua, ossia il 4 aprile, andrà in onda a partire dalle 14,50 e non dalle 17,20. Tornerà quindi anche la battaglia relativa agli ascolti con Domenica In (Rai Uno), timonata da Mara Venier, che decolla ogni domenica alle 14.00. Se ne vedranno delle belle!

