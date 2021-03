“Attento, aveva una storia finta…”. L’ex di Giulia Salemi vuota il sacco, tutta la verità a Pierpaolo Pretelli

“Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Con queste parole l’ex di Giulia Salemi mette in guardia Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato dell’influencer milanese conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

I due si sono lentamente innamorati e senza troppi preamboli hanno iniziato a non poter fare più a meno l'uno dell'altro, prima all'interno della casa di Cinecittà, poi, finita l'esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno continuato a frequentarsi ufficializzando la loro storia d'amore. Anche a distanza di un mese dalla fine del 'Grande Fratello Vip' la loro relazione sta andando avanti a gonfie vele, con foto e dediche d'amore sui social.















"La amo e anche se lei è a Milano ed io a Roma, andremo a convivere prestissimo", aveva detto Pretelli dopo aver lasciato la casa. Ad oggi i due stanno cercando di far incastrare gli impegni lavorativi e di vedersi tra Roma e Milano, quantomeno una volta alla settimana. Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di avere avuto dei dissapori con la famiglia perché all'inizio non hanno appoggiato la sua relazione con Giulia Salemi, ma ora arriva un altro avvertimento.















A lanciarlo è un ex fidanzato di Giulia Salemi, Abraham Garcia, che in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha detto: "Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d'amore. Mi sono sentito usato da lei". Nell'ospitata del 28 febbraio a Live Non è la d'Urso, la Salemi ha detto di non voler incontrare il suo ex Abraham Garcia, e la motivazione è stata semplice: il rispetto al suo amato Pierpaolo Pretelli, che ricordiamo fosse con lei nella casa del GF Vip.









Dopo le parole della Salemi nel salotto del Live, Abraham Garcia aveva commentato così la decisione di Giulia: “Tranquilla, non rivelerò quello che c’è stato tra noi, non parlerò di quella cosa che resta tra me e te”. Ex dell’influencer, ma anche di Elettra Lamborghini, Abraham è un volto noto di social e reality, soprattutto in Spagna. Abraham ha partecipato alla prima edizione del Gandia Shore, ha visto l’edizione 2014 di Supervivientes (L’Isola dei famosi) ed è stato inviato di Volverte a Ver, versione spagnola di C’è posta per te.

