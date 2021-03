“E niente.. sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”, con queste parole dà il grande annuncio ai fan mostrando anche l’ecografia e, in un altro scatto, la sua faccia super contenta con l’immagine tra le mani. Una gioia enorme, troppo grande per non essere condivisa anche lui ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sfera sentimentale e privata.

E infatti non si conosce nemmeno l’identità della sua compagna, dunque la futura mamma. Sui suoi canali social non c’è alcuna traccia di donne o di presunto fidanzamento o matrimonio. Gabry Ponte non è riservato, di più. All’anagrafe Gabriele, è uno dei dj e produttore discografico più conosciuti in Italia. Negli anni Novanta ha fondato gli Eiffel 65 gruppo con il quale ha partecipato anche al Festival di Sanremo, nel 2003, e ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. (Continua a leggere dopo la foto)















Gabry Ponte ha anche partecipato più di una volta ad Amici di Maria de Filippi in qualità di giudice e ora ha voluto far sapere a tutti che presto nascerà il suo erede. O la sua erede. Si era parlato di lui poco tempo fa, dopo che aveva deciso di rendere pubblica un’altra notizia molto privata: un intervento al cuore. (Continua a leggere dopo la foto)















Qualche giorno prima dell’operazione, Gabry Ponte aveva spiegato: “Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”. Insomma, un’operazione per evitare problemi gravi in futuro: “I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni… e a noi non piacciono le complicazioni vero?”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Poi la foto in ospedale, dopo aver subito l’intervento, per tranquillizzare il suo esercito di fan e anche ringraziarli dei messaggi di affetto e sostegno arrivati: “Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto”, aveva scritto il 47enne a fine gennaio scorso. E ora la notizia che sarà presto papà: auguri!

