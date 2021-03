Mamma per la terza volta e di un’altra femminuccia. La cantante e attrice, che ha scelto di dare alla luce la figlia attraverso il parto in acqua, ha dato la lieta notizia sul suo profilo Instagram ufficiale pubblicando un ritratto di famiglia dolcissimo in bianco e nero in cui ci sono proprio tutti.

Suo marito Matthew Koma, musicista e cantante della band Winnetka Bowling League, sposato nel 2019, la piccola Banks Violet, che è nata a ottobre del 2018 ed è la prima figlia della coppia e poi il primogenito Luca Cruz, avuto dalla neo mamma nel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie. “Mae James Bair – Ti amiamo bellezza”, ha scritto sotto Hilary Duff, che è classe 1987 e ha iniziato la sua carriera nello spettacolo da giovanissima. (Continua a leggere dopo la foto)















Hilary Duff è diventata famosa a livello internazionale grazie alla serie televisiva “Lizzie McGuire” ma da allora ne ha fatta di strada. Oggi 34enne e madre di tre figli, ha recitato in numerose commedie e intrapreso anche una carriera da cantante vendendo 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Poi nel 2015 ha incontrato Matthew, ma solo 2 anni dopo hanno debuttato uno a fianco dell’altra sul red carpet dei SAG Awards. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi, dopo una breve pausa in cui sembravano essersi allontanati, sono tornati insieme fino alla decisione di unirsi in matrimonio con un cerimonia svolta nel loro salotto di casa e una splendida luna di miele in Sudafrica. La terza gravidanza di Hilary è stata svelata con un tenero video pubblicato sui social a fine ottobre scorso: “Stiamo crescendo! Beh, io più che altro…”, la didascalia in cui si vedeva il pancino. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff)



La piccola Mae James Bair è nata il 24 marzo 2021 ma solo qualche giorno dopo Hilary Duff ne ha condiviso le prime immagini. Il post che annuncia la nascita ha collezionato subito un’infinità di like e di congratulazioni. Anche da “colleghe” come Ashley Tisdale e Chiara Ferragni. Poche ore prima, invece, la star aveva pubblicato un’altra foto in cui è ritratta Banks Violet che da pochi giorni è quindi diventata ufficialmente “sorella maggiore”.

Ecco il nuovo royal baby! La prima foto ufficiale e, soprattutto, il nome