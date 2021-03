Guenda Goria continua a far parlare di sé. Dopo essere stata protagonista di discussioni con al centro le problematiche familiari tra lei, la madre Maria Teresa Ruta e il padre Amedeo, ora Guenda pensa ad altro. In particolare l’ex gieffina si sta occupando della promozione del turismo in Italia. E ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di domenica 28 marzo di “Live – Non è la D’Urso”, di fronte ad una Barbara per molti versi sbalordita.

La figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria si trova in Egitto, precisamente nella rinomata località Sharm el-Sheikh, insieme al costumista Giovanni Ciacci. Quest’ultimo è rientrato da poco mostrando tutti le ‘carte in regola’, ovvero i certificati che mostrano i tamponi effettuati per il rispetto delle norme anti-Covid. Guenda Goria, invece, si è presentata in collegamento, avendo, beata lei, una casa sul posto dove trascorrerà pure le vacanze pasquali. (Continua a leggere dopo la foto)















Va da sè che, quando Guenda Goria ha pubblicato le foto da Sharm el-Sheikh, le sono piovute addosso una marea di critiche da parte di persone decisamente poco solidali con la sua attività di ‘promoter’ del turismo. Accusata di aver sfruttato la situazione per farsi beffe delle norme anti-contagio, Guenda ha prontamente spiegato che sta semplicemente cercando di valorizzare le bellezze locali. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver dato tutte le spiegazioni del caso, però, molti telespettatori continuano a punzecchiare Guenda Goria. E allora, inaspettata, arriva la dichiarazione dell’ex gieffina: “Potrei aver trovato l’amore”. A questo punto Barbara D’Urso ha chiesto il silenzio e ha voluto vederci chiaro, chiedendo ulteriori spiegazioni. Ed ecco, boom, il gossip che nessuno si aspettava: “C’è una bellissima luna in cielo. Diciamo che prima ero totalmente single, adesso un po’ meno”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ ꧂ (@guendagoria)

Chi sarà mai il fortunato al fianco di Guenda Goria? Presente in studio, ospite di Barbara D’Urso, c’è anche la mamma Maria Teresa Ruta che prima si mette una mano sulla fronte come per dire “Ci risiamo!”, poi domanda alla figlia: “Hai ripescato Telemaco?”. E Guenda risponde: “Non è detto”. Dopo essersi incontrati proprio nell’ascensore del Live qualche mese fa, che ci sia un nuovo ritorno di fiamma tra i due? Staremo a vedere.

