“Tutti sapevamo…”. Sophie Codegoni, viene fuori dopo l’addio da Matteo Ranieri. E non è un semplice dettaglio

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, sulla rottura parla Giorgio Di Bonaventura. Non poteva che prendere la parola anche l’ex corteggiatore o meglio la ‘non scelta’ della tronista. In un periodo in cui la notizia della rottura è stata accolta con molta sorpresa, anche Giorgio è intervenuto in merito anche in seguito alle numerose domande poste dai follower davanti alle quali non poteva restare in silenzio.

"Erano diversi e lo sapevano, lo sapevamo tutti non sono riusciti a trovare la quadra fuori dal programma, succede. Niente, non penso nulla". E tra chi sogna ad occhi aperti un'ipotetica storia tra Sophie e Giorgio, c'è anche chi fa subito notare: "Con il carattere di Giorgio arrivavano alle mani facilmente troppo irruenti non andavano d'accordo per nulla peggio che con Matteo credo che centri dell'altro".















Ma più che dilungarsi su ulteriori riflessioni sulla ex coppia, Giorgio non poteva che dire qualcosa dopo quel preciso commento: "Sapere che anche solo una persona su questa terra possa pensare che io sarei mai in grado anche solo di sfiorare una donna mi rende davvero triste…Non credo di aver mai trasmesso nulla del genere e tutte le persone che mi conoscono non si permetterebbero mai di accostarmi ad una meschinità simile".















Giorgio oltre ad aver conseguito il titolo in Scienze della Comunicazione è conosciuto da tutti anche come giocatore di basket, prima in seria A2 con il Roseto poi convocato nell'Italia Under 23. Oggi gioca nel Rennova Teramo. E sembra avere idee molto chiare non solo nella vita professionale ma anche in quella sentimentale: "Cerco una donna che sappia imporsi e che, se pensa che una cosa sia giusta, sappia difendere le sue idee nel modo più incisivo possibile, senza arroganza ma restando convincente".









E anche all’epoca della scelta di Sophie si era così espresso: “Il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza. Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione. Io e Matteo abbiamo molto poco in comune, e non mi sento minacciato da lui. […] Penso che Matteo sia un bravo ragazzo, una persona umile e con dei valori”.

