“Adesso mi inca***!”. Tommaso Zorzi, ‘colpo basso’ dell’amico e impensabile crollo dopo il GF Vip

Tommaso Zorzi, il numero dei fan è in calo. Tra i fan del popolo social sta succedendo qualcosa di molto strano e il vincitore del GF Vip 5 vuole approfondire il ‘caso’. Nello specifico si tratta di qualcosa che tocca il fandom di Tommaso Zorzi, ovvero il TZ Vip, dove qualcuno pare gli abbia ‘rubato’ follower. E l’ex gieffino irrompe con una vera e propria “scenata di gelosia”.

I ritmi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip continuano a essere sfrenati. Tra diverse ospitate e nello studio dell'Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista, Tommaso Zorzi sembra non avere un attimo di tregua. Ma per curare il rapporto con i fan e interagire con loro, il tempo non sembra essere una minaccia. Sempre più attivo sui social, Zorzi nota degli strani 'movimenti' accadere tra gli utenti del popolo social.















Pare che qualcuno stia 'rubando' fan all'influencer. Come lo ha capito? Semplice, dai numeri di follower in calo. E il 'ladro' sarebbe già uscito allo scoperto. Si tratta dell'amico Edoardo Donnamaria, apparso in una foto ironica con un giocattolo particolare proprio sul profilo di Zorzi. Lo scatto ha letteralmente rapito l'attenzione dei fan, quindi via libera alla cascata di like.















Ovviamente Tommaso Zorzi non ha potuto che farlo notare a tutti con una spiccata ironia: "Sta cosa che al primo amico che vi presento voi mi sostituite anche no eh. Adesso mi inc..zo. Io adesso vi faccio una crisi di gelosia e un overparty che il Brasile me spiccia casa", tuona divertito l'influencer milanese. Tanti i commenti dei fan divertiti tra cui qualcuno in particolare.









Io adesso vi faccio una crisi di gelosia e un overparty che il Brasile me spiccia casa #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 28, 2021

I fan commentano così: Se è questo della foto il tuo amico, ti sostituisco volentieri. Perchè è bellissimo”, “Più che altro faccelo vedere più spesso questo tuo amico”. Ma c’è anche chi scrive: “Dovresti parlare di altro…”. Edoardo Donnamaria compare a Canale 5 dal 2017 e attira immediatamente l’attenzione del pubblico. Tirato in ballo in un presunto flirt con la sorella di Clizia Incorvaia, Micol, collega di Donnamaria a Forum.

