Pose sensuali, coccole, un feeling che tutti hanno notato. Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 qualcosa era scattato. E fin qui i dubbi sono pochi. Poi però una vera relazione non è mai sbocciata. Troppo distanti e diversi i caratteri, forse, dell’ex velino e della super vip ex di Flavio Briatore. Che, tra l’altro, non solo ha abbandonato anzi tempo la Casa per riabbracciare a Natale il figlio Nathan Falco, ma è stata pure paparazzata con altri uomini una volta fuori dal reality.

E tra i due, almeno in un primo momento, sembrava che quello rimasto più ‘scottato’ fosse stato lui. Che adesso, però, è felice al fianco di Giulia Salemi. Tuttavia Pierpaolo continua a mandare frecciatine a Elisabetta. L’ultima, in particolare, fa parecchio discutere. Intanto va detto che Pretelli è tornato a parlare, nel corso di una recente intervista, di quello che c’è stato con la showgirl calabrese che gli aveva “rapito il cuore”. (Continua a leggere dopo la foto)















In particolare Pierpaolo Pretelli ha rivelato che il chiarimento con Elisabetta Gregoraci, dopo un finale della storia non certo da favola, è arrivato soltanto nella finalissima del GF Vip. In quell’occasione i due ex gieffini hanno scambiato due parole e tutto sembrava finito lì. Solo che adesso il modello di Maratea alza la voce: “L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli. Vorrei un attimo si attenuasse il tutto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Se fiamma c’è stata, dunque, che si spenga. Pierpaolo Pretelli oggi pensa soltanto alla sua Giulia e questi like, che l’ex velino attribuisce ad Elisabetta Gregoraci, non sono ben digeriti. Proprio per nulla. Con Elisabetta, ha spiegato ancora Pierpaolo, c’è stata solo un’amicizia, niente di più. E poi, l’aspetto più importante di tutti, quello che ha messo fine alla relazione: “Un futuro fuori dalla casa con me non ci sarebbe stato”. E questo senza prendere in considerazione quanto poi avvenuto con la Salemi. (Continua a leggere dopo la foto)









In attesa di capire se e come reagirà Elisabetta Gregoraci a questa frecciata, Pierpaolo Pretelli si è soffermato poi sulla sua storia con Giulia Salemi. Il 31enne ha svelato che, nonostante la relazione vada avanti da un po’ di tempo, i suoi genitori ancora non l’hanno accettata del tutto. E questo perché, a suo dire, mamma e papà si sarebbero fatti influenzare da quanto viene scritto su Pierpaolo e Giulia su social e web. Loro due, nel frattempo, vanno avanti per la loro strada felici e contenti. Anche se non troppo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quel gesto e lei finisce travolta dalle critiche: “Ma ancora lo fai?”