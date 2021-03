“È successo la scorsa sera”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la rivelazione senza filtri della mamma dell’ex gieffino

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, prende parola la mamma dell’ex gieffino. Roberta Termali, mamma di Andrea, ha espresso la sua opinione sulla coppia. Forse il peso è diverso, se a parlare è il cuore di mamma. Infatti i due non fanno che rappresentare ancora la coppia più discussa nata all’interno della casa del GF Vip. Molti dubbi sul loro amore, ma forse la Termali aiuterà a fare chiarezza.

Una relazione poco sincera e ‘gonfiata’, tutto a favore di una visibilità tanto cara ai Vip del mondo dello spettacolo. Questa l’opinione più diffusa su Rosalinda e Andrea, che al di là di ciò che in molti pensano di loro, continuano a procedere indisturbati. E la mamma di Andrea, Roberta Termali, spezza una lama a loro favore, andando controcorrente rispetto l’opinione pubblica. (Continua a leggere dopo la foto).















Durante l’intervista la Termali afferma: “Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”. (Continua a leggere dopo la foto).















E questo anche ‘contro’ ciò che pensa Dayane Mello, gieffina con cui Rosalinda sembrava andare in un primo momento molto più che d’accordo, ma le cui strade si sono successivamente divise. Per la modella brasiliana si tratterebbe infatti di un amore mediatico. La coppia sarebbe nata in un momento molto delicato, soprattutto per l’attrice siciliana che ha messo fine alla storia d’amore con lo storico fidanzato Giuliano. (Continua a leggere dopo le foto).









E sulle indagini seguite al cosiddetto “Ares Gate” che accendono i riflettori anche su Rosalinda, torna a parlare il cuore di mamma. Roberta Termali afferma: “Non credo che questo processo possa intaccare la coppia – ha sottolineato Roberta Termali – Anzi, penso che Rosalinda possa trovare in mio figlio una roccia a cui aggrapparsi nell’attesa che la bufera passi”.

