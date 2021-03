“Ti sei già dimenticata?”. Dayane Mello di nuovo vicina a super Mario Balotelli. Il gossip fa discutere

Che coppia! Lei, modella tra le più ammirate e ricercate degli ultimi mesi. Anche, anzi, soprattutto grazie alla sua recente apparizione in uno dei reality più seguiti dai telespettatori italiani. Lui, calciatore azzurro tra i più talentuosi degli ultimi anni, capace di incantare con le sue prodezze nel Belpaese come all’estero. E allo stesso tempo uno dei più grandi “what if” dello sport con la palla più amato dagli italiani.

E non è la prima volta. A parlare di quello che a tutti gli effetti è un ritorno di fiamma è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip che, sul suo profilo Instagram ha 'sparato' lo scoop. Di chi parliamo? Strano non ci siate ancora arrivati da soli. Lei è Dayane Mello, lui super Mario Balotelli. I due erano stati, loro malgrado, protagonisti di una gaffe clamorosa durante una diretta del GF Vip 5. Ma evidentemente Cupido ha voluto scoccare nuovamente le sue frecce.















"Qualche giorno fa – scrive in una story Venza – (lunedì per l'esattezza) Mario Balotelli e Dayane Mello sono stati avvistati insieme per le vie di Milano. Lei era lì perché il giorno prima aveva preso parte al programma tv "Live – Non è la D'Urso" unendo così l'utile al dilettevole..". Eccola la bomba sganciata dall'influencer che qualcuno ricorderà anche per la partecipazione a Uomini e Donne. Nella story si parla di "Nuova coppia", anche se Mario e Dayane hanno già avuto una storia.















Già a dicembre 2020, infatti, la bellissima Dayane Mello, che al GF Vip ha incontrato Enock, fratello di Mario, aveva fatto sapere: "Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa". "I due – continua Amedeo Venza – si sono ritrovati dopo la battuta infelice dell'ex bomber alla modella brasiliana durante la diretta del GF Vip… quindi ci chiediamo: si saranno rivisti per chiarire o sta nascendo un nuovo amore? Staremo a vedere".









Ed è stata ancora Dayane Mello a svelare al web talk “Casa Chi” che “una persona importante”, che lei conosce bene e che è entrata e uscita più volte nella sua vita negli ultimi anni, è tornata accanto a lei. Nessun nome, ovviamente, ma l’indizio che possa trattarsi proprio di Mario Balotelli è forte, fortissimo. E i fan cosa dicono? Beh, a quanto pare non tutti stravedono per la coppia e qualcuno già si è fatto sentire.

Un utente scrive: “Fa che Dayane non si veda con Balotelli 🕯 Che poi se ci fosse qualcosa tra i due non sarebbe nulla di serio conoscendo lui😅 Spero che Dayane trovi un/a ragazzo/a che la meriti con cui vivere una relazione sana”. E voi che dite, Dayane ci ‘cascherà’ di nuovo?

