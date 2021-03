Andrea Zelletta è reduce dal ‘Grande Fratello Vip’, esperienza che gli ha permesso di aumentare ancora di più la sua notorietà. Adesso che il reality show è terminato, si sta guardando attorno e anzi avrebbe già capito il percorso professionale. L’ex gieffino ha infatti annunciato ai suoi fan una notizia meravigliosa e in tanti sono rimasti molto felici di questo annuncio. Ha parlato precisamente a ‘Rtl 102.5’ e ha svelato qualcosa che finora aveva tenuto nascosto. Ma ora ha ‘vomitato’ tutto.

In una recente intervista ha detto: "Tommaso ha fatto tantissimo, ma credo che negli ultimi due mesi e mezzo io sia riuscito a dare il meglio di me. Questo è il mio unico rimpianto", infatti, Andrea Zelletta ha faticato ad esprimere la sua personalità. Tanto che è stato soprannominato dai suoi coinquilini 'comodino'. Questo nomignolo – ha spiegato Andrea Zelletta al Giornale – è nato dal fatto che all'inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua".















Durante dunque la sua conversazione con 'Rtl 102.5′ Andrea Zelletta ha esclamato: "Sto lavorando a qualcosa di nuovo. Da un po' faccio il dj, da circa un anno e mezzo". I giornalisti hanno provato a farlo sbilanciare maggiormente, ma al momento ha preferito non aggiungere altro. Poi gli hanno chiesto: "Ma che bella location, ma dove sei scusa? Noi stiamo vedendo una suite". E lui ha risposto: "Pensa, è la mia camera da letto, è soltanto la carta da parati che fa la scena, sono a casa seduto sul letto".















Successivamente ha comunque aggiunto qualcosa: "Sì, è uscito il primo disco che ormai è roba passata. Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo adesso". E sulla dolce metà Natalia: "A parte che siamo sempre chiusi in casa. Da quando sono uscito dal GF Vip non ci molliamo un secondo. Stare con il proprio amore è bello, no? Una compagnia certamente differente". Non resta che aspettare dunque le prossime settimane per scoprire qualcosa in più sul domani di Andrea Zelletta.









Pare che sia finita comunque l’amicizia tra lui e Pierpaolo Pretelli. Dal momento che quest’ultimo non è stato menzionato i fan hanno cominciato a ponderare diverse teorie, tra le quali ne spicca una in particolare. In tanti sembrerebbero d’accordo che la causa dell’evidente allontanamento tra i due vipponi possa essere Giulia Salemi.

