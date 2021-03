Vittoria Lucia Ferragni è tornata a casa mercoledì scorso, due giorni dopo la nascita avvenuta nella clinica Mangiagalli di Milano e, come era prevedibile. ha avuto un’accoglienza degna di una principessina. In una casa riempita di fiori e palloncini rosa, Baby V ha avuto il suo primo incontro con il fratellino Leone, che l’aveva già vista in videochiamata quando era ancora in ospedale.

Il tutto, ovvio, documentato da Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram hanno condiviso video ma anche tante nuove foto di Vittoria. Una in particolare, pubblicata dalla mamma, ha riscosso un enorme successo. Non solo perché questa bimba è oggettivamente molto bella, ma anche perché, a pochi giorni di vita, somiglia già in modo impressionante al papà secondo tantissimi utenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Elegantissima nella sua tutina Chiara Ferragni Collection, Vittoria dorme beata sulle gambe di mamma Chiara e tutti a notare quanto sia identica a Fedez: “Ma è uguale al padre”, “È identica, sembra una piccola Federica”, scrivono i follower. Nelle ore successive, altri filmati e altri scatti: Chiara ha infatti voluto far vedere a tutti i tantissimi regali arrivati per la piccola. (Continua a leggere dopo la foto)















Se Leone le ha regalato un lavoretto fatto a mano, iniziano ad arrivare anche doni speciali da parte di amici e parenti che hanno reso il salotto (ma anche l’enorme terrazzo) del lussuoso attico di City Life una vera e propria serra. Col passare delle ore, infatti, nemmeno si contano più i mazzi di fiori e le piante, tutti rigorosamente sui toni del rosa, per la neo mamma bis e la sua piccola. (Continua a leggere dopo le foto)











Ma non solo. Al di là dei pensieri floreali, l’influencer ha spacchettato, e poi immortalato per i fan, anche altri regali ricevuti per la nascita. Lo stilista Giuliano Calza, per esempio, le ha fatto recapitare una box piena di biscotti, dolci e macarons decorati con passeggini e con il nome Vittoria. Stéphane Gerschel, il managing director di Pomellato, ha invece preferito puntare sul lusso con un bracciale rigido in oro e diamanti, con all’interno un’incisione con nome e data di nascita di Baby V. E questo è solo l’inizio.

Chiara Ferragni, tutte vogliono il pigiama rosa indossato dopo il parto: ecco quanto costa