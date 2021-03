“Beccata con lui”. Dayane Mello glissa, ma il nome ‘top’ è uscito. E il gossip vola

Dayane Mello in foto proprio con ‘lui’. Tanti i rumor che hanno riguardato da vicino la vita sentimentale della modella brasiliana ed ex gieffina. Ora i fan avrebbero a disposizione alcune prove schiaccianti. Infatti la bella inquilina della casa del GF Vip 5 sarebbe stata pizzicata a Milano con Mario Balotelli. Una conferma di questo arriverebbe direttamente dall’esperto di gossip.

Beccati insieme: così Amedeo Venza confermerebbe che Dayane e Mario sarebbero stati avvistati insieme proprio il giorno successivo all’ospitata della brasiliana nello studio di Live – Non è la d’Urso. Ma forse molti fan non possono dimenticare le dichiarazioni rilasciate dalla Mello in persona per Casa Chi, quando avrebbe confermato la presenza di un uomo pronto ad attenderla. (Continua a leggere dopo la foto).















Una presenza maschile nella vita della brasiliana non recente, bensì da circa dieci anni seppur tra alti e bassi e continui tira e molla. della sua vita. Ma sull’identità dell’uomo l’ex gieffina ha preferito tacere ponendo però un accento be preciso sul ‘caso’: “Se dico il nome succede un macello”. Un uomo misterioso il cui nome non andrebbe svelato, dunque. E i fan sono stati i primi a sollevare il dubbio. Si potrebbe trattare di Mario Balotelli? (Continua a leggere dopo la foto).















Che Super Mario sia stato uno dei fidanzati più importanti della sua vita non è una novità, confermata in più occasioni dalla Mello persino all’interno della casa più spiata d’Italia. E il dubbio sulla corrispondenza tra l’uomo misterioso e Mario troverebbe anche un riscontro temporale: Dayane e Balotelli si sono conosciuti esattamente dieci anni fa. Solo una strana coincidenza? (Continua a leggere dopo le foto).









Ma adesso la coppia sarebbe stata avvistata anche tra le vie del capoluogo lombardo. Ma non sarebbe neanche così strano, posto che l’ex gieffina ha ammesso di vederlo spesso. Parole dette prima dell’ingresso nella casa del GF: “Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene”.

Serena Rossi costretta allo stop. Il pubblico non sarà felice, ma la decisione è inevitabile