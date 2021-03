“Ma siete identiche!”. Silvia Provvedi, la figlia Nicole è davvero la sua fotocopia. E quant’è cresciuta!

Silvia Provvedi, la foto con la piccola Nicole conquista il cuore di tutti. Una mamma felice che ha trovato nella maternità la vera forza per guardare al futuro sempre con il sorriso. Il racconto della mora de Le Donatelle funge da monito per molte donne che vivono finalmente un sogno diventato realtà. Mamma Silvia e la piccola Nicola insieme nello scatto sono la prova evidente del senso della vita.

Un forte desiderio di maternità: un sogno che poi si è concretamente realizzato. Nicole, figlia di Silvia, non può ancora godere dell’affetto del papà, il noto imprenditore Giorgio De Stefano arrestato a pochi giorni dal parto nel corso di una retata anti ‘ndrangheta. Ma c’è mamma Silvia al fianco della piccola dagli occhi azzurri e dal sorriso incomparabile. Nicole è l’immagine della felicità. (Continua a leggere dopo la foto).















Il profilo Instagram di Le Donatelle ormai è colmo di immagini che ritraggono mamma Silvia e la piccola Nicole durante i momenti della giornata. Nicole nella vasca mentre fa il bagnetto con un simpatico ciuffo all’insù, Nicole al parco durante una passeggiata sotto il sole e persino nei video, dove appare anche l’amorevole zia: “Da quando ho sentito il tuo primo grido, amore mio e ho visto i tuoi meravigliosi occhi, il mio cuore è stato rubato”, recita uno dei tanti messaggi di Silvia. (Continua a leggere dopo la foto).















E mentre mamma Silvia tiene tra le mani Nicole sorridente e pronta a poggiare il piccolo nasino su quello della Provvedi, i fan non possono che complimentarsi e non cominciare a notare la somiglianza tra le due. Stesso taglio degli occhi così come il colore e persino i lineamenti. Nicole cresce e ormai ha compiuto nove mesi. Un traguardo che mamma Silvia celebra con un post ricco di amore. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

“In questi 9 mesi”, ha scritto, “ogni singola mattina hai saputo darmi la forza di un super eroe travolgendo tutti con la tua innata simpatia ed estrema dolcezza! Sei l’orgoglio di tutta la famiglia cucciolina e ti amiamo alla follia”. Tutto continua a tacere sulle vicende legate all’arresto del padre che di recente ha fatto recapitare un biglietto dal carcere con la canzone Meraviglioso Amore Mio di Arisa in dedica.

Isola dei Famosi 2021, la soffiata sul naufrago: “Costretto a ritirarsi”