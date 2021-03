Il look di Vittoria Lucia Ferragni ha subito spopolato, anche se non ancora in vendita. Così come il pigiama coordinato che mamma Chiara Ferragni ha indossato subito dopo il parto. La nascita e i primi giorni di vita della secondogenita dell’influencer e di Fedez è tra gli argomenti della settimana, se non il più chiacchierato, almeno sui social.

Da quando è venuta al mondo, lo scorso 23 marzo, ogni foto o video della nuova arrivata in casa Ferragnez non passano inosservati e, come dicevamo, anche gli outfit sfoggiati da mamma e figlia in clinica sono stati commentatissimi. Tra gli oggetti del desiderio di molte, moltissime fan c’è appunto il pigiama rosa con il logo dell’iconico occhio che come la tutina e il cappellino di Baby V fa parte della linea Chiara Ferragni collection. (Continua a leggere dopo la foto)















Appena messo in vendita, quel pigiama è andato sold out in poche ore. L’’imprenditrice digitale aveva avvertito i follower che il pigiama era disponibile online sul suo sito e, nonostante il prezzo, è stato subito preso d’assalto (lo abbiamo raccontato nel pezzo che trovate in fondo). Ma a proposito di lusso, che dire dei primi giocattoli e accessori di Baby V? (Continua a leggere dopo la foto)















Chiara Ferragni ha immortalato tra le recenti Storie di Instagram alcuni pezzi davvero esclusivi che ha ricevuto da alcuni amici stilisti. Il primo è un maxi peluche a forma di orso decorato con l’iconica doppia F di Fendi. L’omaggio inviato alla bimba da Silvia Venturini che sul web viene venduto a 550 euro, anche quello di Baby V è leggermente più elaborato rispetto alla versione classica. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Ma la vera chicca è la carrozzina. Già spopola il passeggino/culla firmato da Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior ma soprattutto cara amica della Ferragni. L’accessorio (che Chiara mostra anche nel post qui sopra) fa parte della collezione Baby Dior, è una “combo” di culla e passeggino. Il modello è contraddistinto dalla cappottina decorata con la stampa Oblique e ha un prezzo non proprio alla portata di tutte le tasche. Sul sito ufficiale costa 5.900 euro…

Chiara Ferragni, tutte vogliono il pigiama rosa indossato dopo il parto: ecco quanto costa