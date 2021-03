“Siete impazzite come me”. Giulia Salemi, che boom! Succede il ‘delirio’ ed è proprio lei a confermare la notizia

Giulia Salemi il tanto atteso giorno è arrivato. Lo comunica ai suoi numerosissimi fan con una foto da togliere il fiato. Un giorno atteso per l’ex gieffina in cui può finalmente ufficializzare il suo debutto nel mondo della moda. Sito in tilt e primi ordini a cascata. Giulia Salemi conquista la scena. Gli ordini sono stati così tanti che per un po’ non è stato possibile accedere all’e-commerce.

Ormai ha superato il milione i follower. Giulia Salemi fa passi da gigante e diventa in poco tempo il nome Vip più cliccato di sempre. Interazioni quotidiane e vita personale alla luce del sole, i fan non possono più fare a meno di lei soprattutto in uno dei giorni più importanti di sempre che vede l'ex gieffina, classe 1993, fare il suo debutto nel mondo della moda.















Numeri alla mano e sito in tilt: questa la prova evidente che Giulia Salemi ha portato a casa il suo primo successo, spianandosi una strada che con ogni probabilità continuerà a portarla molto lontana verso la meta della notorietà. Il nuovo progetto imprenditoriale della Salemi non lascia spazio ad alcun dubbio: in costume nero con dettagli dorati, Giulia non è solo splendida ma diventa in poche ore anche una vera icona di stile.















Tutti i costumi sono indossati da lei nelle foto del catalogo. SMMR è il nome del brand ed è già seguitissimo sui Instagram. Una gioia che non può essere trattenuta e infatti Giulia stesa ringrazia i fan e scrive: "Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la mia linea di costumi. Andate a curiosare…". In una sola ora, i commenti hanno raggiunto un totale di oltre tremila.









E in vista della bella stagione in arrivo le fan non potevano che accorrere all’acquisto degli abiti, primaverili ed estivi, promossi dal brand. La piacentina di origini italo persiane non può che cavalcare l’onda del successo. Un periodo sicuramente florido, ricco di novità professionali ma anche di un amore che al momento sembra avere basi decisamente solide, quello con Pierpaolo Pretelli, che resta al suo fianco anche per sostenere il nuovo progetto.

