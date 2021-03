Chiara Ferragni, tutte vogliono il pigiama rosa indossato dopo il parto: ecco quanto costa

Chiara Ferragni, da poco mamma bis, ha condiviso su Instagram ogni momento della gravidanza. Poi il parto e i primi giorni di vita della piccola Vittoria, di cui fino a qualche tempo fa si conosceva solo l’iniziale. Per tutti ‘Baby V’, appena venuta al mondo nella clinica Mangiagalli di Milano lo scorso 23 marzo, è diventata subito una star dei social.

E anche una baby influencer perché testimonial della nuova linea di abitini e accessori firmata dalla sua famosa mamma. Nella sua prima apparizione ufficiale nel mondo social, Vittoria ha infatti sfoggiato un look coordinato a quello di Chiara. Entrambe in total pink e con i capi firmati proprio dall’influencer. Il copricapo lo avevamo già visto nello scatto realizzato poco dopo il parto. (Continua a leggere dopo la foto)















Si tratta di un accessorio della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, che però non è ancora disponibile sul mercato e costa 44 euro. Anche la tutina rosa non è ancora in vendita ma è solo stata presentata in anteprima: un modello della linea Maxilogomania con apertura a pagliaccetto sul cavallo e l’iconico logo a forma di occhio sul collo. Il prezzo? Sul sito ufficiale del brand costa 106 euro. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma non solo l’outfit di Vittoria. Anche il pigiama rosa con l’iconico logo dell’occhio che Chiara Ferragni ha indossato in clinica ha fatto furore. È stato messo in vendita l’altro pomeriggio ma in poche ore è andato tutto esaurito. L’’imprenditrice digitale aveva avvertito i follower che il pigiama era disponibile online sul suo sito ed è stato subito preso d’assalto dai fan. (Continua a leggere dopo le foto)











Come detto, le scorte del pigiama rosa usato da Chiara Ferragni dopo il parto sono andate subito sold out sul sito ufficiale della Chiara Ferragni collection. Lei ha subito ringraziato gli utenti e ha assicurato che l’articolo richiestissimo sarà a breve di nuovo disponibile online. Un ultimo particolare: il prezzo. Il pigiama rosa con l’occhio che è tanto piaciuto alle fan e che in tre giorni è diventato un capo ‘cult’ costa 159 euro.

“Perché ero truccata in sala parto”. Chiara Ferragni lo svela solo ora, il retroscena: “Questo fa super ridere”