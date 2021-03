“Sono assolutamente fatti miei!”. Belen Rodriguez lo umilia davanti a tutti. La sfuriata è senza freni

Belen Rodriguez, già mamma di Santiago, il figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino, è incinta del fidanzato, il parrucchiere Antonino Spinalbese. La conferma era arrivata dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, aveva detto raggiante. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente. Per me è stato un colpo di fulmine”, aveva detto Belen.

"Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "stronzi" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all'inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo 'gentile'". La Rodriguez è alla 21esima settimana di gravidanza e la sua bimba nascerà in estate. Il pancione che cresce è sempre più protagonista dei suoi scatti social.















Con i follower condivide le ecografie e i trattamenti estetici e sfoggia con orgoglio le sue curve che lievitano a vista d'occhio. La coppia è stata paparazzata insieme a Milano impegnati in uno shooting. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono sempre più complici e innamorati ogni giorno che passa. Nella vita privata sono una coppia perfetta, in attesa che nasca la loro piccola Luna Marie.















Si frequentavano da pochi mesi ma incuranti degli 11 anni di differenza (25 lui, 36 lei) non vedono l'ora di allargare la famiglia. In questi giorni Belen ha condiviso con i fan anche le nuove immagini del pancino. "L'altro giorno mi ha dato un calcio…" racconta all'esperta di bellezza parlando della bimba che aspetta. "La sento da un sacco che mi scalcia, la sento da un mese", rivela mentre si rilassa sotto il tocco delle mani esperte.









La Rodriguez ha mostrato anche la celebre farfallina lievitata insieme al pancione. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha risposto a un follower che l’ha criticata: “Cambi uomini come mutande! Volevo precisare che le mutande le cambio spesso… e meno male! La mia vita privata, con chi scelgo di stare, di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”, ha scritto la Rodriguez a chi la criticava di cambiare uomini come le mutande.

