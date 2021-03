“Perché ero truccata in sala parto”. Chiara Ferragni lo svela solo ora, il retroscena: “Questo fa super ridere”

Qualche giorno fa è nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni, la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni. I tantissimi follower della coppia sono stati aggiornati riguardo a ogni fase della gravidanza praticamente minuto per minuto. E dopo essere venuta al mondo sui social sono apparse le foto della piccola che ha fatto il suo debutto sui social con una tutina rosa e un cappellino deliziosi.

La nascita di Vittoria arriva a tre anni esatti da quella del primogenito dei Ferragnez, Leone, avvenuta il 19 marzo del 2019, e dal matrimonio, celebrato a Noto, in Sicilia, nel settembre dello stesso anno. Al fianco di Chiara, in ospedale c'è sempre stato il marito Fedez, mentre ad aspettarla a casa il piccolo Leone, che ha fatto sciogliere tutti quando in videochat ha visto per la prima volta la sorellina.















A tanti non è sfuggito un particolare: dalle foto si nota bene come Chiara Ferragni fosse truccata in sala parto. I maligni avranno subito pensato che in barba alle restrizioni Covid oltre a Fedez avesse qualcuno accanto a curare la sua immagine, ma non è affatto così. Il truccatore della Ferragni ha spiegato di aver usato prodotti resistenti e "a prova di sudore". Ha condiviso sul suo Instagram la foto in cui Chiara sfoggia un ombretto perfettamente sfumato e una linea di eye-liner super precisa dopo aver dato alla luce Vittoria: "Quanto amo che il trucco abbia resistito al parto?".















Già da queste parole si capisce che la nota fashion blogger fosse già truccata prima e che non lo avesse fatto appositamente per il parto. Anche perché Vittoria è nata alle 3 del mattino e la Ferragni è entrata in travaglio la sera prima. Ora è la stessa Chiara Ferragni a spiegare come sono andate le cose. Lunedì 22 marzo si era truccata per un lavoro, più precisamente un video. È arrivata sul set alle 18 quando alle 21, proprio nel bel mezzo delle riprese, ha iniziato ad avere le prime contrazioni.









Quindi ha chiamato il medico che le ha consigliato di andare in ospedale. Di conseguenza non c’è stato tempo per cambiarsi e struccarsi e la Ferragni è entrata in sala parto con il volto coperto dal make up. Chiara ha raccontato: “Il trucco era top e ha resistito tutto il parto. Questo fa super ridere. Soprattutto rispetto al primo parto, quando ero davvero sudata, tutta sfatta”. Come accade per i secondi figli, la nascita è arrivata nel giro di poche ore, mentre il parto di Leone è stato più complicato e il travaglio è stato lungo e doloroso.

