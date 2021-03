“Non lo faccio, non chiedetelo più”. Lo hanno notato tutti e solo ora l’ex marito di Guendalina Tavassi vuota il sacco

Ormai è una storia chiusa quella tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte. Da tempo dormivano in letti separati dopo che l’ex gieffina aveva scoperto uno “sgarro” del marito che l’ha portata praticamente a cacciarlo dal suo letto. Poi qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio sui social da parte di Guendalina che ha comunicato a tutti che che tra lei e suo marito è finita e che tra loro non c’è più amore, chiarendo che Umberto resta il padre dei suoi figli e una persona fondamentale nella sua vita.

“Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”. Guendalina Tavassi ha anche detto che lei e Umberto continuano a volersi bene e che saranno sempre dei perfetti genitori per i piccoli Chloe e Salvatore. (Continua dopo la foto)















Poi è intervenuto Umberto D’Aponte che ha voluto dire la sua sulla fine della storia con la Tavassi: “Non devo chiedere scusa a nessuno. L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto. Sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore i fan si sono accorti che D’Aponte porta ancora al dito la fede. E gli hanno chiesto il motivo. Il 36enne ha voluto spiegare la sua scelta attraverso una Instagram Stories in cui è quasi arrivato alle lacrime: “Mi avete detto della fede… Io non la toglierò mai. Finché non firmo le carte del divorzio e Guenda se ne va dalla mia vita, non lo farò. Lei mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda. Nelle storie future e quelle ancora dopo me la vedrete sempre”, sottolinea l’imprenditore. (Continua dopo la foto)









Insomma Umberto D’Aponte è ancora innamorato e non sembra rassegnarsi all’idea della separazione da Guendalina Tavassi. Si è anche commosso mentre spiegava che finché non firmerà le carte del divorzio e lei se ne andrà per sempre dalla sua vita. L’ex moglie sembra, invece, averla presa meglio poiché è stata lei a voler maggiormente la separazione rispetto a lui.

“So che ci guardi dal cielo”. Antonella Clerici, il dolore è troppo pesante e sono lacrime in diretta