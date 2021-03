“Adesso ve lo dico”. Maria Teresa Ruta, la telefonata e poi la notizia inaspettata su Stefania Orlando davanti a tutti

All’interno della casa del Grande Fratello Vip era nata una grande amicizia tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. A loro si era aggiunto anche Tommaso Zorzi che dopo qualche settimana avrebbe vinto il reality. Tuttavia una volta finito il programma le strade tra loro si erano divise. Da una parte Stefania Orlando e Zorzi sempre più uniti tanto che per loro è stato coniato il nome “Zorzando”. Dall’altra Maria Teresa Ruta: l’influencer non aveva espresso un pensiero positivo sia nei confronti della Ruta che di sua figlia Guenda Goria. Nel frattempo, a parlare della questione ci ha pensato anche Stefania di recente.

La conduttrice non è apparsa particolarmente arrabbiata con la Ruta. Nonostante ciò, ha fatto notare che "nessuna delle due ha ancora sentito l'esigenza" di fare una telefonata. Nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Almeno stando a quanto si apprende guardando le Stories di Instagram di Maria Teresa Ruta: l'immagine la ritrae sorridente vicino a Stefania Orlando. E le parole utilizzate non lasciano spazio a dubbi.















"Visto che non ho avuto il tempo di rispondere oggi a Pomeriggio 5, lo faccio adesso! Tra me e Stefania non c'è nulla da chiarire, perché ci vogliamo bene. Proprio come ci siamo dette al telefono oggi". Insomma pare proprio che tra le due sia ufficialmente il sereno. Non avevano avuto modo di sentirsi telefonicamente, ma ora la chiamata è arrivata anche per la gioia dei fan. Rivelata tale notizia, la Ruta annuncia ai fan che insieme a Stefania sta cercando di organizzare una diretta da fare nei prossimi giorni.















Pertanto i fan avranno la possibilità di rivedere insieme le due ex coinquiline: un'amicizia ritrovata dopo varie incomprensioni. Dopo essere stata eliminata dal GF Vip, Maria Teresa aveva fatto ritorno della Casa per avere un brevissimo confronto con Tommaso e Stefania. La Ruta era apparsa abbastanza delusa dal comportamento dei due amici e, in particolare, da quello dell'influencer, che l'aveva nominata in confessionale.









Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, invece, pare che non ci sia modo di rivedere una reunion a tre. L’influencer non avrebbe intenzione di ritrovare l’amicizia con la Ruta. Durante l’intervista a Verissimo, l’ha definita “falsissima” e di conseguenza al momento non ci sarebbe voglia di fare un passo indietro da parte del vincitore del reality che si è anche mosso sui social nei confronti di Maria Teresa Ruta togliendo il ‘segui’ sul suo account Instagram. E anche per la giornalista la questione sarebbe ormai chiusa.

