“Una malata di…”. Sophie Codegoni, dopo l’addio da Matteo Ranieri è già momento-veleno

Sophie Codegoni, dopo la reazione sui social, la reazione di Matteo. Ormai è scivolato il velo di Maya, mostrando il vero volto di una storia d’amore nata poco tempo fa e già arrivata al capolinea. Riflettori accesi sull’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatore, che solo da pochi mesi avevano deciso di viversi la relazione lontano dagli studi televisivi. Poi qualcosa non è andato.

Lo ha confermato in diretta Instagram e con le lacrime agli occhi. Sophie Codegoni ha spiegato ai fan il motivo che l’ha spinta a non proseguire nella relazione con Matteo Ranieri. Dalle parole dell’ex tronista, nessun tradimento ma solo una differenza caratteriale che non stava trovando il modo di essere superata. L’annuncio della fine della loro storia d’amore ha messo a tacere ogni dubbio, ma pare anche ogni speranza. (Continua a leggere dopo la foto).















“Non è stata una situazione semplice – dice Sophie – Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse”. (Continua a leggere dopo la foto).















La reazione di Matteo Ranieri arriva probabilmente alla luce di quanto affermato dall’ex fidanzata. Con un post su Instagram dove appare in foto insieme al suo cane, fedele amico di sempre, l’ex corteggiatore manda un messaggio tra le righe: “Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”, scrive Matteo. Impossibile non notare il commento di un fan: “Meglio solo che con una malata di fama” e ancora “Già finito tutto, mah. Peccato mi piaceva vedere le loro dirette”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

E dentro quel cuore Sophie avrà saputo leggere davvero? Lei, dal canto suo, sembra non voler tornare sui propri passi: “Non ci siamo trovati, siamo diversi. A me la diversità piace, mi so adattare a qualsiasi situazione. Ci sono persone che non si sentono a loro agio in tutte le situazioni ma non posso mortificarle per questo. Non ci sono colpe, non è andata. Sono uscita dalla trasmissione innamorata e non si supera in due settimane. Non è semplice. Adesso devo riprendermi”.

