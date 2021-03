Dopo la scelta a Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è iniziato un nuovo capitolo. E non poteva essere più bello: l’ex cavaliere e la ex dama sono sempre più felici, le cose tra loro non potrebbero andare meglio. E hanno già festeggiato un mese di fidanzamento. Dunque lasciare il programma è stata la scelta giusta perché lontani dalle telecamere sono riusciti a trovare il loro equilibrio.

Tra loro c’era stata una frequentazione già l’anno scorso, ma Riccardo era ancora coinvolto sentimentalmente con Ida Platano e non si era lasciato andare fino in fondo con Roberta. Ma alla fine, dopo gli alti e i bassi con Ida fino alla rottura, proprio lei si sta rivelando la donna giusta per lui. (Continua a leggere dopo la foto)















Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono ritrovati nella nuova stagione di UeD. Sono ripartiti da zero e sono riusciti a costruire un rapporto importante, anche se certamente e soprattutto all’inizio le incomprensioni non sono mancate. Da quando hanno lasciato mano nella mano UeD non sono più tornati in studio, ma fuori tutto sembra procedere per il meglio come hanno fatto entrambi sapere nelle interviste più recenti al magazine del programma. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora, a un mese dal giorno della scelta, Roberta si è confidata sulle pagine del settimanale Nuovo ha raccontato che da parte sua c’è sempre stato un sentimento verso Riccardo, anche quando lui era preso da Ida. Secondo lei ci sono state difficoltà all’inizio perché Riccardo ha sofferto molto per la sua precedente relazione: “Era un uomo a pezzi, svuotato”. Oggi sorridono insieme su Instagram, passano romantici weekend e si innamorano giorno dopo giorno. (Continua a leggere dopo le foto)











Non si parla ancora di convivenza, ma un passo importante c’è già stato: “Ho già fatto conoscere Riccardo a mio figlio Pasquale Alex tramite una videochiamata”, rivela Roberta a Nuovo. L’ex dama ha proseguito raccontando che Riccardo è molto bravo con i bambini e con suo figlio è riuscito a trovare un giusto approccio parlando di calcio e di Play Station. “Se io sono felice, mio figlio sarà felice per me”, ha concluso.

