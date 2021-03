Chiara Ferragni e la piccola Vittoria sono finalmente tornate a casa. Insieme a papà Fedez, che non le ha mai lasciate sole, hanno lasciato la clinica Mangiagalli di Milano per raggiungere finalmente Leone, 3 anni, che dal 23 marzo scorso è diventato un fratello maggiore. Era stata emozionante, per i neo genitori bis e anche tutti i fan che hanno seguito passo passo la gravidanza fino al lieto evento, la videochiamata con la sorellina appena nata.

Ora, finalmente, il primo incontro. Che nemmeno a dirlo è stato documentato su Instagram insieme all’arrivo nel lussuoso attico di City Life dove abitano i Ferragnez. Attico che per l’occasione era stato letteralmente riempito da una marea di palloncini rosa e fiori da amici e parenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, a due giorni dalla nascita, Leone ha conosciuto di persona Baby V. Come visto tra le Storie di Instagram, all’inizio il bimbo saluta Vittoria con un bacino sulla manina. Poi lo scambio di regali. Vittoria “ha portato” al fratellino un peluche di Sonic, mentre lui le ha regalato un lavoretto fatto con le sue mani. Poi, però, la gelosia ha iniziato a farsi sentire. (Continua a leggere dopo la foto)















Nei video successivi, Chiara e Fedez chiedono a Leone di baciare sulle guance la sorellina ma lui si rifiuta. “La sto guardando…”, dice. E poi quando papà insiste: £L’ho già baciata sulla mano, baciala tu”. “Leone è un po’ nero”, il commento del rapper. Ma tra i tanti scatti del ritorno a casa, anche un nuovo primo piano di Vittoria che ha subito raggiunto una quantità incredibile di like e complimenti. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



In effetti è proprio un amore la piccola Baby V, elegantissima nella sua tutina Chiara Ferragni Collection mentre dorme beata sulle gambe di mamma Chiara. Ma ad attirare l’attenzione di molti è stato un particolare a loro detta lampante: la somiglianza col papà. Se Leone, infatti, somiglia a Chiara, Vitto è identica a Fedez: “Ma è uguale al padre”, “È identica, sembra una piccola Federica”, scrivono i follower. E via ai meme con il confronto tra papà e figlia.

Vittoria, un giorno di vita e già trendy la figlia di Chiara Ferragni: quanto costa il look rosa