Chiara Ferragni e Baby V tornano a casa, il dolce incontro tra Leone e la sorella Vittoria

L’annuncio ufficiale di Chiara Ferragni e Fedez è arrivato intorno alle dieci del mattino con una foto di Vittoria in braccio alla mamma e la scritta: “La nostra Vittoria”. Vittoria Lucia Ferrangi è nata il 23 marzo all’ospedale Mangiagalli di Milano e per annunciare l’arrivo della secondogenita la coppia ha pubblicato una foto della piccola sotto le luci viola, una particolare illuminazione biodinamica per la cromoterapia natale.

“Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po’ provato ma è andato tutto bene”, aveva detto Fedez collegandosi dall’ospedale dove è nata da poco la figlia Vittoria, con la conferenza stampa in streaming di ‘Lol: chi ride è fuori’, il nuovo comedy show Amazon Original italiano, di cui è conduttore insieme a Mara Maionchi. (Continua a leggere dopo la foto)















Tantissimi i messaggi di auguri, le foto, le condivisioni e i video di Baby Vittoria, arrivata a tre anni di distanza dal fratello Leone, nato a Los Angeles nel 2018. In queste ore ChiaRa Ferragni e la figlia sono state dimesse e sono tornate a casa da papà Fedez e da Leo, che finalmente ha potuto conoscere la sorellina. (Continua a leggere dopo la foto)















Leone aveva già conosciuto a distanza la sua sorellina, grazie a una videochiamata che gli aveva dato modo di salutarla e di parlare con la mamma. “Ciao Vittoria, non vediamo l’ora di vederti”, aveva detto il bambino in collegamento con i genitori. Il filmato, condiviso nelle storie Instagram con la didascalia “manchi”, aveva fatto il giro delle pagine social dedicate alla coppia. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora è tempo di conoscersi da vivo e anche questa volta mamma e papà hanno immortalato il dolce momento per pubblicarlo sugli account Instagram. “La reazione di Leo è stata bellissima”, ha detto Chiara Ferragni. Leone ha dato un bacino alla sorellina poi, al papà che gli diceva di dargliene un altro, ha detto invitando il papà a dare un bacio a Vittoria: “L’ho già dato. Sta dormendo”.

