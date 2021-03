Non c’è pace per Federico Fashion Style. Un paio di giorni fa ha annunciato ai suoi fan di aver subito il danneggiamento della sua autovettura a Cagliari. Ha commentato così l’accaduto: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata. Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male?”.

E poi: “Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…arei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Quindi a chi ho tolto il lavoro?”. E a proposito di impegni lavorativi, a causa del suo lavoro di parrucchiere è stato costretto a subire una multa. Qualche ora fa ha postato un video mentre lavorava in compagnia dei clienti, ma le forze dell’ordine sono intervenute. (Continua dopo la foto)















Nella mattinata del 25 marzo ha deciso di pubblicare alcune immagini e fotografie del salone di bellezza di Sassari ed ha affermato: “Questo video e questa immagine sono risultati che parlano da soli: sin dal primo giorno i saloni che mi hanno ospitato sono stati pieni, con appuntamenti sold-out ad ogni tappa. Titolari e clienti, che non ringrazierò mai abbastanza, sono stati ospitali, entusiasti e felici di questo progetto, nato perché per me il lavoro non si ferma e non si deve fermare mai”. (Continua dopo la foto)















Federico Fashion Style ha aggiunto: “Lavoro, ci tengo a ribadirlo, che non è stato tolto a nessuno, anzi, si è trattato di collaborazioni proficue ed infinitamente emozionanti. Questo tour in Sardegna è un modo per mostrare il mio operato anche al di fuori dei miei saloni. Quindi cattiveria, invidia e parole dette gratuitamente lasciano il tempo che trovano. Quello che conta davvero è che i sardi e la Sardegna mi hanno accolto a braccia aperte e con un calore proprio indescrivibile”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style)

Secondo quanto riferito da ‘La Nuova Sardegna’, la polizia municipale di Sassari ha deciso di multarlo perché nel salone c’erano troppe persone: sei clienti, sei parrucchieri e tre clienti in attesa. Lui aveva anche scritto poco prima: “Mi spiace per voi, cari invidiosi, siamo full!”. Ma per i vigili urbani il locale era troppo pieno e quindi per lui e per il titolare del salone è scattata la multa immediata.

