Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più uniti dopo il GF Vip. La loro storia nata nelle ultime settimane del GF Vip procede a gonfie vele e per il momento sono andati a vivere insieme da lui. E dire che in una recente intervista, proprio Andrea aveva frenato sulla convivenza, specificando che per il momento non aveva intenzione di “bruciare le tappe” con Rosalinda…

Ma c'è qualcuno che ultimamente ha gettato delle ombre su questo rapporto: proprio Dayane Mello, che nella Casa era super amica dell'attrice. "La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano", ha svelato la brasiliana.















"Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l'ho mai vista – ha aggiunto la modella -, io almeno non posso tenermi se c'è quel trasporto. Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa".















"Non ho mai visto entusiasmo poi ovviamente loro vivono la loro storia , io mi auguro che sia felice. Dopo una relazione di 10 anni ci sta che faccia le sue esperienze, deve crescere, ha 28 anni", la conclusione di Dayane. Che viene però smentita dallo stesso Zenga a Casa Chi: "Fra me e Rosalinda si può dire che sta nascendo l'amore", ha detto e questo già basterebbe.











Ma il figlio di Walter ha poi continuato: “Ci stiamo vivendo ogni giorno e questo è l’importante. Proviamo delle cose molto forti l’uno verso l’altra. Senza telecamere siamo ancora più spontanei. Tra di noi possiamo parlare di tutto. Diciamo che andiamo in contrasto, perché io sono disordinato e lei è pignoletta. Però mi coccola tantissimo, è molto attenta”.

