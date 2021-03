Diletta Leotta e Can Yaman, la storia continua. Che sia finzione o realtà lo dirà solo il tempo. Ma intanto, dove eravamo rimasti? Dopo l’incontro social avvenuto ad ottobre la presentatrice e l’attore turco avvenuto si sono ritrovati a Roma in occasione di uno spot pubblicitario. Lì, in un hotel al centro di Roma, Cupido ha scoccato la freccia e dai primi baci, super paparazzati, è nata la relazione.

Messaggini e poesie dedicate sui social da parte di Can, un profilo più riservato, ma senza mai smentire, anzi, quello di Diletta. Fino al fatidico momento, quello in cui l’attore ha fatto la proposta di matrimonio e regalato un anello da mille e una notte alla sua amata. A quel punto, tuttavia, ecco l’imprevisto: Diletta ha chiesto a Can un po’ di tempo per pensarci. Va bene l’innamoramento, la passione e il feeling, ma qui si parla della decisione della vita. Un attimo, please. (Continua a leggere dopo la foto)















Negli ultimi giorni sono fioccati i dettagli. È vero che Diletta Leotta non ha subito accettato la proposta di matrimonio di Can Yaman, ma allo stesso tempo si è scoperto che i due ormai convivono. Diletta ha lasciato le chiavi del suo appartamento al compagno. Attenzione, però, sbaglia chi pensa che tutto stia andando a gonfie vele. I due fidanzatini, infatti, sono stati protagonisti di un’accesa discussione a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)















Tutto sarebbe nato, come riportato dal ben informato Maurizio Sorge, in un maneggio dove Diletta Leotta avrebbe lasciato di punto in bianco Can Yaman al termine di un litigio. A quanto pare sarebbero mancati alcuni strumenti per fare fotografie e i due non ne hanno voluto sapere di perdere ulteriore tempo. Ora, però, un nuovo colpo di scena. Dopo la discussione, che aveva fatto temere il peggio, è tornato di nuovo il sereno. (Continua a leggere dopo foto e post)









Nelle ultimissime ore si è infatti diffuso via web una foto, piuttosto sgranata a dir la verità ma in cui i profili di Diletta Leotta e Can Yaman si riconoscono, dove i due stanno prendendo un aereo a Fiumicino. Per dove? Ma è ovvio, la destinazione è Catania, la città della conduttrice Dazn e a questo punto è facile fare due più due. Diletta si è finalmente decisa e vuole far conoscere Can Yaman ai suoi familiari, papà Rori compreso.

Tutto dopo che Can era stato paparazzato insieme alla madre di Diletta, Ofelia Castorina. Cosa succederà adesso? Senza dubbio saranno i diretti interessati a farcelo sapere. Via social, of course.

