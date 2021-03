Dayane Mello è arrivata fino alla fine del ‘Grande Fratello Vip’, ma poi è stata sconfitta da Pierpaolo Pretelli. La sua vita nella Casa più spiata d’Italia è stata caratterizzata da bellissimi momenti, ma anche dalla notizia della tragica morte del fratello in un incidente stradale in Brasile. Adesso è tornata da quasi un mese alla sua quotidianità, ma ecco che nelle ultime ore ha sorpreso praticamente tutti con una rivelazione clamorosa sulla sua sfera sentimentale. Non se l’aspettava nessuno.

La modella sudamericana è intervenuta durante 'Casa Chi' e qui si è concessa ad un'intervista a cuore aperto, dove ha ammesso che non è proprio sola in questo periodo. Si è parlato tanto della sua amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, che poi è finita malamente soprattutto dopo che l'attrice siciliana si è avvicinata ad Andrea Zenga. Ora, come anticipato poco fa, è giunta una confessione incredibile che sta facendo esplodere di gioia i suoi tantissimi sostenitori sul web.















Dayane Mello si è avvicinata nuovamente ad un ragazzo che conosce da moltissimo tempo, da ben dieci anni. Con lui ci sarebbero stati alti e bassi, un tira e molla, ma adesso pare che le cose stiano andando per il verso giusto. Se l'è sentita di dare un'altra chance a questo suo spasimante, che dunque potrebbe cambiare la sua vita amorosa. Il giornalista di 'Casa Chi' ha tentato in tutti i modi di farle dire il nome. Lei ha preferito non svelarlo, ma ha aggiunto dettagli interessanti.















Durante la diretta social, Dayane Mello ha quindi confidato: "C'è qualcuno nel mio cuore, ma parliamo di uno che fa così da dieci anni, viene e poi va. Ci conoscevamo già e io ero piccola, poi lui ha avuto un figlio e io una figlia. La nostra vita è stata così. Forse adesso ho trovato un fidanzato". Come anticipato poco fa, non ha voluto svelare l'identikit della sua quasi dolce metà, ma ormai ha sganciato la bomba e partirà sicuramente il toto-nomi. Non resta che aspettare sviluppi.









Su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Dayane Mello ha invece affermato: “La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano. Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista”.

