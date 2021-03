Giovanna Abate si è fatta conoscere a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poi tronista in entrambi i casi ha avuto poca fortuna. Si pensava che con la scelta di Sammy Hassan avesse trovato la felicità e l’amore ma non è stato così. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020 dopo una sequela di ostacoli non superati.

Infatti, fuori dallo spazio televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno, a quanto pare per la mancanza di fiducia alla base della loro love story. Ma il nome di Giovanna, nonostante sia passato molto tempo dalla sua esperienza a UeD, è spesso presente sulle cronache rosa. Ultimamente per esempio è stato accostato a Akash Kumar, il modello e ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. (Continua a leggere dopo la foto)















Akash, si leggeva su Chi qualche giorno fa, avrebbe detto una bugia sulla sua vita sentimentale. Non single, come aveva confessato in Honduras dopo che la sua ultima storia d’amore, durata sette anni, sarebbe finita nel peggiore dei modi, ma impegnato proprio con Giovanna. I due avrebbero trascorso il Capodanno insieme e non avrebbero mai smesso di sentirsi fino alla partenza per l’Isola. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma al di là del gossip, una vera novità nella vita di Giovanna Abate c’è ed è verissima. È stata proprio la ex protagonista di UeD a comunicarla ai suoi follower di Instagram: attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale ha annunciato l’uscita della sua prima capsule di abbigliamento. Del resto, ancora prima di approdare nello studio televisivo di Canale 5, la romana ha lavorato in questo ambito. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio)



Oltre a essere proprietaria di diverse boutique, ora Giovanna Abate ha raggiunto un traguardo davvero importante. E, “con tanta emozione – scrive nell’annuncio apparso poche ore fa su Instagram – oggi 24.03.21 vi comunico il lancio della mia prima capsule; “Come il cielo, così l’anima” è ora ONLINE!”. Sotto, like e complimenti per lei.

