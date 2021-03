La cantante Arisa è alle prese con il serale di ‘Amici’, che sabato prossimo avrà il suo secondo appuntamento. Insieme a Lorella Cuccarini ha un gran da fare per lottare in modo duro con i ‘rivali’ Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Oltre a questo impegno professionale, seguito alla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo, l’artista sta facendo i conti con una situazione privata tutt’altro che felice. Si era parlato con forza di un suo matrimonio, ma poi tutto è naufragato.

La sua love story con Andrea Di Carlo sembrava stesse procedendo benissimo e per Arisa mai si era avvicinata così tanto la possibilità di convolare a nozze con la sua dolce metà. Ma qualcosa è andata non nel verso giusto e dall'altare si è passati ad una clamorosa separazione. Da un paio di settimane non formano più una coppia, eppure potrebbe essersi aperto uno spiraglio. Il gesto di lui delle ultime ore ha lasciato tutti spiazzati e chissà se non abbia voluto lanciare un segnale.















Come ricorderete, Arisa ha ufficializzato la crisi di coppia durante 'Domenica In'. Poi Andrea ha invece parlato sul settimanale 'Oggi', dicendo: "Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Dopo l'intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato, ma è rimasta da me".















Alcune ore fa Di Carlo ha deciso di tornare attivo sui social network ed ha pubblicato una storia che ha fatto accendere un lume di speranza nei fan. Infatti, ha proposto una canzone reinterpretata da Arisa e Michele Bravi, ovvero 'Quando' di Pino Daniele. Dunque, il pensiero sarebbe ancora rivolto alla sua ormai ex dolce metà. C'è chi spera che questo sia un messaggio esplicito indirizzato alla donna e chissà se i due non riusciranno finalmente a chiarirsi e a ritornare insieme.









Dopo le critiche ad Andrea, Arisa era stata attaccata duramente da Caterina Collovati: “Arisa piange, ma non esita a definire il fidanzato un dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice. E se fosse stato un uomo a definire così l’importanza di una fidanzata? Avremmo trovato scandaloso il termine, se non addirittura sessista tanto per cambiare. Per una volta sto dalla parte del maschio”.

