Continuano a far parlare di loro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ sia terminata da quasi un mese, la coppia formatasi nella Casa più spiata d’Italia continua il loro amore, che va a gonfie vele. Per l’influencer italo-persiana c’è anche stata una notizia meravigliosa a livello professionale, infatti lancerà venerdì prossimo la sua nuova collezione di costumi. Non aspettava altro e quando ha saputo la notizia l’ha subito comunicata ai fan.

Purtroppo per lei però non ci sono esclusivamente buone notizie, infatti nelle scorse ore sarebbe giunta una frecciatina molto pungente da parte di una persona vicina soprattutto alla sua dolce metà. I fan di Giulia Salemi hanno subito preso le sue difese, ma questa situazione potrebbe far discutere ancora a lungo, creando molte tensioni. Le parole contro l’ex gieffina non sono state molto carine, anche se l’attacco è giunto in modo indiretto, senza un esplicito riferimento a lei. (Continua dopo la foto)















Sin dall’inizio ci sono stati tanti dubbi sulla famiglia di Pierpaolo. Infatti, sia la madre che il fratello dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ erano finiti nella bufera perché sembrava non gradissero moltissimo la presenza di Giulia Salemi. Si erano affezionati soprattutto ad Elisabetta Gregoraci, infatti lui aveva instaurato un’amicizia speciale non concretizzatasi in altro. E adesso un altro componente familiare di Pretelli ha innescato delle proteste online con una frase decisamente sibillina. (Continua dopo la foto)















Quando Pierpaolo si è recato a ‘Live – Non è la D’Urso’ ha ammesso di non aver ancora presentato in via ufficiale la sua fidanzata ai suoi parenti. Questo ha colto di sorpresa Barbara D’Urso, che non riusciva a credere a quelle parole. Infatti, ha detto che avrebbe almeno potuto effettuare una videochiamata. E ora è stata la zia del ragazzo a scatenare il caos sui social. Ovviamente il messaggio non è stato indirizzato direttamente all’italo-persiana, ma il riferimento sembra plateale. (Continua dopo la foto)









La signora Mariateresa Pretelli ha scritto infatti sui social network: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale nulla”. E subito si è pensato che si sia trattato di un colpo basso al nipote e a Giulia Salemi. Intanto, i sostenitori della coppia non si capacitano di questa situazione: “Ma non capiamo assolutamente cosa abbia Giulia che non va bene a loro”.

