Vittoria, un giorno di vita e già trendy la figlia di Chiara Ferragni: quanto costa il look rosa

Dopo le foto a poche ore dal parto, ecco Vittoria Lucia Ferragni in tutto il suo splendore. Era attesissima la nascita di Baby V, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez di cui finalmente si sa anche il nome.

Fino a martedì mattina, giorno in cui è venuta al mondo la secondogenita dei Ferragnez, si conosceva solo l’iniziale, ‘V’, che era stata svelata da papà Fedez solo poche settimane fa, quando in occasione della sua imminente partecipazione al Festival di Sanremo 2021 aveva sfoggiato una camicia coloratissima di Versace con stampate le iniziali di tutta la famiglia: Federico, Chiara, Leone e, appunto, V di Vittoria. Ora non resta che aspettare il ritorno a casa di mamma e figlia, dove le attende Leone, 3 anni, che è già pronto a fare il fratello maggiore. (Continua a leggere dopo la foto)















E dopo alcuni scatti con mamma e papà, poche ore fa Chiara ha postato la prima foto di Vittoria su Instagram. Nemmeno a dirlo, subito boom di like e di commenti ma l’attenzione non si è focalizzata solo sulla bellezza della piccola, che è innegabile, ma anche sul look. Del resto, anche se ha solo un giorno di vita, la figlia della Ferragni poteva non essere super trendy come la mamma? (Continua a leggere dopo la foto)















Per la sua prima apparizione ufficiale nel mondo social, Vittoria sfoggia un look coordinato a quello della mamma. Entrambe sono in total pink e con i capi firmati proprio dall’influencer. Il copricapo lo avevamo già visto nello scatto realizzato poco dopo il parto: si tratta di un accessorio della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, che però non è ancora disponibile sul mercato, costa 44 euro. (Continua a leggere dopo foto)









Anche la tutina rosa non è ancora in vendita ma è solo stata presentata in anteprima. E chi meglio della figlia di Chiara poteva fare da testimonial? Anche in questo caso fa parte della della Chiara Ferragni Collection, per la precisione si tratta di un modello della linea Maxilogomania con apertura a pagliaccetto sul cavallo e l’iconico logo a forma di occhio sul collo. Ma volete sapere quanto costa? Sul sito ufficiale del brand costa 106 euro.

