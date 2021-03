“Io e il mio papà”. Oggi è una ‘signora’ della tv, in versione ‘baby’ non si era mai mostrata

Csaba Dalla Zorza, una vera icona di stile. Insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, il suo programma Cortesie per gli ospiti sta riuscendo a collezionare un successo dopo l’altro, proprio grazie alla sua raffinatezza ed eleganza. E per entrare ancor più nel cuore dei suoi 500 mila follower che la seguono ogni giorno, Csaba Dalla Zorza ha deciso di pubblicare la foto da bambina con il suo papà.

Si abbracciano e i suoi occhioni guardano fisso dentro la camera. Ma tra le braccia del proprio papà , il mondo è fatto anche di scoperta e di grandi sorprese. Nel giro di poche ore dalla pubblicazione del post sul suo profilo Instagram, Csaba Dalla Zorza è riuscita a incantare tutti e meritarsi una cascata di cuori a profusione. E la foto non poteva che essere accompagnata da parole significative. (Continua a leggere dopo la foto).















“Io e mio papà… una polaroid degli anni 70, per fare gli auguri a tutti i padri. Passate del tempo con i vostri figli, ovunque voi siate. Crescere con accanto l’esempio paterno è importante. Lo so, perchè a me il destino ha riservato l’altra strada”. Csaba dalla Zorza nasce a Milano il 5 settembre 1970. Una curiosità sul suo nome? Ha origini ungheresi e solitamente è maschile. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ed è stato proprio il padre a volerle dare quel nome, all’epoca convinto di avere un figlio maschio che potesse omaggiare, con quel nome, un popolare ciclista dell’epoca. E Csaba non ha fatto altro nel tempo che collezionare grandi successi e consenso pubblico, con un nome baciato dalle stelle. La sua carriera prende il via dal piccolo schermo e da una grande passione, quella per la cucina. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza)

Una passione che la conduce in breve tempo alla visibilità. Chef professionista e fondatrice della casa editrice Luxury Books. Ad oggi è autrice di ben diciassette i manuali di cucina e della sua vita privata sappiamo che è sposata con il chirurgo Lorenzo Rosso. I due sono genitori di due figli. E sui social i numeri parlano chiaro: 500 mila follower pronti a immergersi nel suo mondo, fatto di viaggi, sapori sempre nuovi e tanta fantasia.

