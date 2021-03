“Ho perso il bimbo”. Il dramma della bellissima della tv: “Il suo cuore ha smesso di battere”

Il dramma per Giada Giovanelli, ex protagonista di Temptation Island, che ha confessato di aver perso il bambino che portava in grembo: “Ero incinta da due mesi e mezzo – ha fatto sapere dal social – ma nell’ultima ecografia il battito non c’era più”. Giada Giovanelli, che ha preso parte alla sesta edizione di “Temptation Island”, era in attesa del suo primo figlio dalla relazione col fidanzato Francesco Brando, ma ha perso il piccolo. Il triste racconto dal suo account instagram: “Ero incinta da due mesi e mezzo, ma nell’ultima ecografia il battito non c’era più”.

Poi ha detto: “È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero riuscita, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaffancul*. La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché. Voglio dirvi di non sentirvi sole”. La reazione alla notizia da parte di Giada Giovanelli è stata forte: “Inizialmente mi sono sentita sbagliata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa nostra, sono cose della vita che accadono. Anche se siamo incazzat* cerchiamo di non rovinarci il resto. Ho pianto, il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano. Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai, solo chi ci è passata può capire il dolore che si prova”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Analoga e tristissima situazione anche per Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, i due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano annunciato che sarebbero diventati genitori per la terza volta. A distanza di alcune settimane, martedì 23 marzo, Alessia ha destato parecchia preoccupazione a tutti i suoi fan pubblicando un post sofferente tra le stories del proprio profilo Instagram ufficiale. (Continua a leggere dopo la foto)











L’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi non ha spiegato a cosa si sia riferita di preciso, però un dettaglio non è sfuggito ai tanti utenti della rete, ovvero il fatto che abbia rimosso dai social le recenti foto relative all’ultima gravidanza.

Ti potrebbe anche interessare: “Lasciateci soli, dobbiamo affrontare il dolore”. Il dramma di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri