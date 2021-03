Si parla ancora di Pietro Delle Piane. L’attore e attuale compagno di Antonella Elia è finito sotto la luce dei riflettori, e delle polemiche, per le dichiarazioni rilasciate su Temptation Island da Barbara D’Urso. Parole che non sono piaciute a Maria De Filippi e tra le due note conduttrici è scoppiata una battaglia a colpi di diffide e “ci vediamo in tribunale”. Ora a parlare è la persona che ha condiviso proprio con Pietro l’esperienza nel reality.

Tutto è nato quando Pietro ha ceduto alle tentazioni di Beatrice De Masi. E Antonella Elia ci è rimasta male, anzi malissimo. Non solo per quello che l'attore ha detto e fatto con la tentatrice, ma pure perché, e qui la caduta di stile è stata totale, Delle Piane ha espresso giudizi poco lusinghieri nei confronti della sua fidanzata. La showgirl ed ex opinionista del GF Vip ha dovuto ingoiare parecchi rospi, poi i due si sono lasciati, per riprendersi nuovamente negli ultimi tempi.















Ora che Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono ritrovati, però, arrivano le dichiarazioni di Beatrice De Masi. Intervistata da Di Più Tv l'ex tentatrice di Temptation Island, che già aveva preso le distanze dalle parole dell'attore, ha rivelato cose molto interessanti su quella storia. Beatrice ha spiegato che la sua attrazione verso Delle Piane era sincera e che si sentiva attratta da lui per la sua maturità, sincerità e lealtà.

















Sul famoso bacio di cui Pietro Delle Piane si è detto pentito parlando con Lorenzo Amoruso, Beatrice De Masi ha dichiarato: "Perché per darmelo ha aspettato che mi trovassi in un punto in cui non c'erano telecamere? E perché si è tolto il microfono? Voleva che il bacio restasse nascosto, che Antonella non venisse a saperlo. Mi ha colto di sorpresa, in un angolo appartato. Pietro è arrivato e mi ha baciato. Tra noi era nato qualcosa e io quel bacio lo aspettavo".









Ma non basta. Beatrice De Masi ha svelato che Pietro Delle Piane le aveva scritto in privato su Instagram. E che non voleva chiedere il suo numero alla produzione di Temptation Island. Di sicuro la relazione tra i due si è interrotta: “Non mi ha mai risposto. Ho capito che aveva cambiato idea. Mi è dispiaciuto, ma me ne sono fatta una ragione” le parole di Beatrice. Pietro, dunque, è tornato dalla sua Antonella Elia. Ma le ombre e i dubbi sulla veridicità del reality non vanno giù a Beatrice: “Non mi sta bene. Non sono un’attrice e non ho recitato”. Dove starà la verità?

