“Sei arrivata tu vita nostra”. Non solo Chiara Ferragni e Fedez, un’altra coppia vip dà il benvenuto alla loro bimba: ecco Sophie

“Amore nostro sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti. Mamma e papà ti amano già e ti stiamo aspettando con il cuore pieno d’amore! Saremo sempre al tuo fianco, per sempre”. Poi anche dolci parole per il fidanzato Mirko: “Ti amo infinitamente! Sono sicura che sarai il miglior papà del mondo”. Con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato la gravidanza.

Il lieto annuncio era arrivato, come si usa adesso, a mezzo Instagram. La bellissima ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, il cui nome era già noto alla cronaca rosa perché ex fidanzata di un figlio super vip, aveva pubblicato una tenerissima immagine che la ritraeva col compagno.















Nello scatto lei teneva stretta l'ecografia e lui le accarezzava la pancia. Oggi, nel giorno della nascita di Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, anche Ginevra Lambruschi, 22 anni, ha dato alla luce la sua bambina. L'avevamo lasciata alcuni mesi fa nello studio di Barbara D'Urso a parlare di Pierpaolo Petrelli (ex concorrente del GF Vip) e adesso è mamma.

















Ginevra Lambruschi e il compagno Mirko Antonucci sono diventati genitori per la prima volta. La notizia ha fatto naturalmente esplodere di gioia i suoi tanti fan, che non hanno perso tempo e inondato il post di cuori e congratulazioni. Tra le foto quella della piccola Sophie e la data di nascita: 23 marzo 2021 e un fiocco rosa.









Anche il papà ha voluto dare il suo benvenuto alla piccola Sophie: “Sei arrivata tu vita mia”, ha scritto. Sophie è arrivata lo stesso giorno di Vittoria, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. La bimba è arrivata a tre anni di distanza da Leone, il primo figlio della coppia nato negli Stati Uniti.

